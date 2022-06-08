Готують до псевдореферендуму: на Херсоншині окупанти проводять “опитування”

Червень, 08 в 15:03

У Херсонській області російські окупанти проводять пропагандистське псевдоопитування. Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

За інформацією розвідників, російські загарбники продовжують готувати підґрунтя для проведення псевдореферендуму щодо можливого приєднання до РФ. Саме для цього на захоплених територіях області проводять фейкове “соціальне опитування”.

Громадянам надходять дзвінки з телефонного номеру 74994263534. Людям пропонують відповісти на низку маніпулятивних запитань, які мають вплинути на їхнє ставлення до Росії, війни, окупації та особисто Путіна.

Зараз дивляться

У списку запитань такі:

як ви оцінюєте обстановку у вашому регіоні?

як ви оцінюєте обстановку в місті Херсон?

що потрібно зробити “місцевій владі” для покращення умов життя?

як ви ставитесь до так званої спеціальної військової операції в Україні?

як ви ставитесь до Володимира Путіна?

як ви ставитесь до російської армії?

на вашу думку, чи потрібно Херсону входити до складу РФ чи йти шляхом “Л/ДНР”, чи увійти в склад “республіки Крим”?

чи є родичі в Україні та Росії?

що варто зробити українській владі: забути про регіон, залишити його в спокої, списати борги. Що варто зробити РФ для регіону: покращити освіту, пенсії, дороги тощо?

У розвідці припускають, що результати псевдоопитування можуть видати як ілюстрацію лояльності місцевого населення до окупантів. Адже жодного контролю щодо такого “дослідження” немає і бути не може.

Більшість жителів тимчасово окупованих територій Херсонщини відмовляються відповідати на запитання окупантів. Ті ж, хто під тиском погоджується, не можуть дати щиру відповідь через побоювання за власну безпеку.

Також розвідка України не виключає, що навіть у разі неможливості провести псевдорефендум, область можуть спробувати “приєднати” на підставі результатів “соціального дослідження”, де українці начебто “висловили підтримку окупаційного режиму”.

Нагадаємо, що, згідно з опитуванням 2018 року, проведеним групою Рейтинг у межах проєкту Портрети регіонів, 68% жителів Херсонської області відчувають гордість за те, що вони є громадянами України. 65% вважають, що українська мова повинна бути єдиною державною.

Джерело: Головне управління розвідки

Фото: Головне управління розвідки