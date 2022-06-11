Червень, 11 в 11:25

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про скасування заборони на виїзд з України чоловіків призовного віку під час воєнного стану.

Відповідь оприлюднена на сайті Офіційного інтернет-представництва президента України.

Петиція була оприлюднена 18 травня. Її автором є одеський правозахисник та громадський діяч Олександр Гуміров.

Зараз дивляться

Петиція набрала понад 27 тис. голосів (при мінімально необхідних 25 тис.).

Ключовими вимогами петиції є:

• Скасувати заборону на виїзд з України чоловіків віком від 18 до 60 років, повернувши вільний перетин кордону.

• Під час мобілізації запровадити пріоритет призову добровольців.

• Посилити відповідальність співробітників військкоматів та прикордонних пропускних пунктів за можливі корупційні правопорушення (автор петиції стверджує, що деяких чоловіків начебто випускають за кордон за хабарі).

У відповідь на петицію президент Володимир Зеленський нагадав, що, згідно з українським законодавством, захист суверенітету та територіальної цілісності України є обов’язком усіх громадян, а також що права і свободи людини можуть бути обмежені під час дії воєнного стану.

– Стосовно порушених у петиції питань зазначаю, що відповідно до статті 17 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності держави є справою всього українського народу. За статтею 65 Основного закону України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності є обов’язком громадян України. Статтею 33 Конституції закріплено право кожного, хто на законних підставах перебуває на території України, вільно залишати її… Таке право відповідно до статті 64 Конституції може обмежуватися в умовах воєнного або надзвичайного стану, – наголосив Зеленський.

Він додав, що вказані обмеження будуть скасовані після завершення дії воєнного стану.

Президент також нагадав, що порядок виїзду за кордон у період воєнного стану визначає Кабінет міністрів. Крім того, уряд визначає порядок проведення мобілізації.

Тож глава держави доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати порушені в петиції питання.

– Я звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушені в електронній петиції пропозиції, звернувши особливу увагу на дотримання конституційних прав громадян, запобігання і виявлення можливих правопорушень, пов’язаних з корупцією, зокрема серед співробітників прикордонних пунктів пропуску і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, – зазначив Зеленський.

Він уточнив, що автора петиції проінформують про результати розгляду питань.

Як відомо, під час воєнного стану виїзд з України заборонено для чоловіків віком від 18 до 60 років. Проте є і винятки: такі як непридатність до військової служби, наявність трьох і більше неповнолітніх дітей, догляд за особами чи дитиною з інвалідністю і так далі.

Найближчим часом уряд може дозволити виїжджати за кордон ще одній категорії чоловіків – IT-спеціалістам.