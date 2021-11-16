Реформа із запровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи може стартувати вже в 2024 році. Для цього Верховна Рада до кінця поточного року має ухвалити відповідний законопроект.

Про це розповіла в одному з інтерв’ю міністр соціальної політики України Марина Лазебна. Вона пояснила, що після ухвалення законопроекту знадобиться час для підготовки до запровадження обов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи.

– Якщо до кінця поточного року відповідний законопроект буде ухвалено за основу, вважаю, що старт реформи відбудеться 2024 року. Нам потрібен щонайменше рік на відпрацювання технічної взаємодії Єдиного соціального реєстру з усіма суб’єктами інформаційного обміну. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідно щонайменше півтора року на підготовку нормативної бази. Тому сьогодні все залежить від парламенту, – наголосила Лазебна.

Скільки відраховуватимуть із зарплат на накопичувальну пенсію?

За словами очільниці Мінсоцполітики, під час обговорення експерти підтримали ідею, що обов’язкові внески для накопичувальних пенсій мають здійснювати роботодавці (за рахунок зниження Єдиного соціального внеску).

При цьому не планується зростання податкового навантаження на бізнес.

Самі ж працівники сплачуватимуть накопичувальні внески за рахунок своєї зарплати добровільно. Для таких громадян передбачені також додаткові стимулюючі внески з боку держави.

Було запропоновано таку модель: 1% сплачує роботодавець з ЄСВ на рахунок працівника. Ще 1% сплачує працівник добровільно зі своєї зарплати (для таких громадян держава сплатить додатково 1% стимулюючого внеску).

– Ми вирішили, що примушувати людину не можна, але можна зацікавити. Як наслідок, запропонували таку модель: 1% платить роботодавець — з ЄСВ на рахунок людини. Далі людина добровільно зі своєї зарплати сплачує 1%. Це відбувається за принципом автозапису: людина автоматично підключається як платник внеску на свою користь, але може в будь-який момент відмовитися. На рахунки людей, які не відмовляться сплачувати внески власним коштом, держава сплатить ще 1% стимулюючого внеску, – зазначила Лазебна.

У підсумку громадянин, який платитиме 1% внеску від зарплати на накопичувальну пенсію, отримає 3% на рахунок. А ті, хто відмовляться платити внески із зарплати, отримають 1% на рахунок (лише від роботодавця).

Наразі Міністерство фінансів України також розглядає можливість збільшити розмір внеску від держави.

Чи обмежуватимуть вік для участі у накопичувальній пенсійній системі?

Як розповіла Марина Лазебна, під час обговорення концепції пенсійної реформи профспілки запропонували обмежити вік учасників 35 роками.

Сама очільниця Мінсоцполітики виступає проти цього.

– Профспілки пропонують, щоб в накопиченні брали участь лише люди віком до 35 років. Але чому ми маємо позбавляти додаткової пенсії 40-річних або 50-річних? – заявила Лазебна.

За її словами, учасниками накопичувальної пенсійної системи мають бути всі працюючі громадяни. Водночас люди старше 50 років, які не встигнуть накопичити багато грошей, зможуть після виходу на пенсію забрати всю зібрану суму одразу.

– Учасниками обов’язкової накопичувальної системи мають бути всі люди, які працюють. Кажуть, що людина у віці 50 або навіть 55 років просто не встигне накопичити суттєву суму для щомісячної виплати. Безумовно, це так. Але для таких випадків ми передбачили, що невеликі суми накопичень людина зможе забрати при виході на пенсію одноразово, – пояснила міністр.

Участь ФОП

Система накопичувальних пенсій охопить і ФОП (фізичних осіб-підприємців). Участь для них буде добровільною.

– Для них буде більш добровільна програма. Вони самі наразі платять в солідарну систему та будуть — в накопичувальну, – розповіла Лазебна.

Міністр соцполітики уточнила, що в Україні сьогодні є приблизно 10 млн найманих працівників та ще близько 2 млн ФОП, які сплачують внески самі за себе.

Крім того, в країні налічується майже 10 млн пенсіонерів.

Раніше прем’єр Денис Шмигаль розповідав, що на території України планують запровадити соціальні пакети для бюджетників з накопичувальними пенсіями. Зазначалося, що спочатку це стосуватиметься соцпрацівників, вчителів та військовослужбовців.

На початку листопада голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев заявляв, що законопроект про запровадження накопичувального рівня пенсійної системи можуть розглянути до кінця 2021 року.

Джерело: Міністерство соцполітики, Факти