Липень, 03 в 15:33

У Харкові 3 липня пролунали потужні вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі. Зазначимо, що у Харкові та області о 15.34 оголосили повітряну тривогу. Влада закликає не ігнорувати сигнали, а перебувати в укриттях.

Офіційної інформації щодо вибухів у Харкові поки що немає.

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Водночас у місцевих спільнотах люди повідомляють, що над містом здіймається дим.

Зазначимо, що о 04.00 3 липня російські загарбники знову ракетами обстріляли місто Харків. Вони влучили в один з об’єктів критичної інфраструктури Київського району Харкова, постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 130-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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