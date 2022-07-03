Липень, 03 в 10:08

О 04.00 3 липня російські загарбники знову ракетами обстріляли місто Харків.

Про це повідомив глава ОДА Олег Синєгубов. За його словами, росіяни влучили в один з об’єктів критичної інфраструктури Київського району Харкова, постраждалих немає.

Також ворог вдарив по приватному домоволодінню в Новобаварському районі. У будинку та навчальному закладі, що поруч, від удару вибило вікна. Постраждала власниця будинку – 54 річна жінка, її госпіталізували.

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– Протягом доби росіяни обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони. Вони фактично весь день завдавали ударів по Чугуївщині: горіли господарчі будівлі, гаражі, обстрілювали відкриті території, – зазначив Синєгубов.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, загалом протягом доби чотири людини отримали поранення.

Нагадаємо, що 2 липня у Харкові близько 04.00 також пролунали потужні вибухи. Це сталося у двох районах міста – на півночі та південному сході. У місцевих спільнотах люди повідомляли про пожежі в цих районах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 130-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов