Звільнення Іванівки на Херсонщині та ракетні удари РФ по Павлограду: що відбувається на 130-й день війни (онлайн)
Росія вдарила ракетами по Павлограду у Дніпропетровській області.
У Нацгвардії спростували фейк окупантів про оточення українських військових у Лисичанську.
Генштаб ЗСУ каже, що російські військові закріплюються у Верхньокам’янці, неподалік від Лисичанська.
Українські захисники звільнили Іванівку на Херсонщині.
Українські військові за допомогою Байрактарів добили російську техніку на Зміїному.
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