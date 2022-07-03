Президент Володимир Зеленський: У багатьох тилових містах зараз відчувається розслабленість, але війна не закінчилась, її жорстокість подекуди лише наростає, і не можна про неї забувати;

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко звинуватив Україну у спробі ракетного обстрілу білоруської території і повідомив, що наказав армії “взяти під приціл” центри ухвалення рішень у кількох столицях;

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що 10 тисяч маріупольців перебувають у тюрмах бойовиків “ДНР” у нелюдських умовах.