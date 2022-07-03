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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Звільнення Іванівки на Херсонщині та ракетні удари РФ по Павлограду: що відбувається на 130-й день війни (онлайн)

Звільнення Іванівки на Херсонщині та ракетні удари РФ по Павлограду: що відбувається на 130-й день війни (онлайн)

Росія вдарила ракетами по Павлограду у Дніпропетровській області.

У Нацгвардії спростували фейк окупантів про оточення українських військових у Лисичанську.

Генштаб ЗСУ каже, що російські військові закріплюються у Верхньокам’янці, неподалік від Лисичанська.

Українські захисники звільнили Іванівку на Херсонщині.

Українські військові за допомогою Байрактарів добили російську техніку на Зміїному.

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