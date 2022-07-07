Липень, 07 в 18:30

У селищі Старий Крим біля Маріуполя кількість масових поховань збільшилась удвічі порівняно з початком травня.

Про це свідчать супутникові знімки від Planet Labs за 24 червня і 8 травня, які опублікували журналісти Схем. На них можна порівняти масштаби поховань.

Так, 29 червня супутник зафіксував техніку, якою окупанти продовжують викопувати траншеї на кладовищі біля селища Старий Крим Донецької області, яке розташоване поблизу Маріуполя. Порівняно із супутниковим знімком за 8 травня, місця масових поховань на цьому кладовищі збільшились майже вдвічі.

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За даними міської ради Маріуполя, загалом у Старому Криму може бути поховано понад 15 тис. містян.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко стверджує, що збільшення кількості поховань пов’язане з тим, що окупанти розбирають завали багатоповерхових будинків, які пошкодили та зруйнували російські загарбники.

Також він зазначив, що на тому ж Старокримському кладовищі тривають поховання містян не лише у викопаних траншеях, але й в окремих могилах.

Влада Маріуполя пояснює це тим, що росіяни почали заробляти на приватних ритуальних послугах, пропонуючи поховання загиблого в окремій могилі, а не у місцях масових поховань.

Крім того, Андрющенко зазначав, що окупанти продовжують зносити будинки мешканців Маріуполя.

Фото: Петро Андрющенко