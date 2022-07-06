Липень, 06 в 16:23

Співробітники Служби безпеки України викрили постачальників медобладнання, які умисно зривали поставки до військових госпіталів.

За даними відомства, власником підприємств, які були задіяні у протиправній діяльності, є громадянин РФ. Задокументована сума збитків становить майже 13 млн грн.

– У ході слідчих дій виявлено, що більше 10 пов’язаних між собою вітчизняних компаній, які спеціалізуються на постачанні дорогого медобладнання, впродовж останнього року системно не виконували свої договірні зобов’язання. Йдеться як про постачання устаткування, так і про його сервісне обслуговування, – повідомили в СБУ.

Під час обшуків СБУ було виявлено та вилучено печатки підприємств, а також носії інформації та документи з доказами протиправної діяльності.

Зараз дивляться