Липень, 08 в 10:53

Уродженець Запорізької області корегував обстріли південно-східних позицій ЗСУ. Він був завербований співробітником ФСБ через закриту проросійську групу в одному з месенджерів.

Чоловік був ігроманом і мав фінансові проблеми, тож з легкістю погодився на пропозицію “підзаробити”.

Російські спецслужби були особливо зацікавлені у розвідданих щодо позицій ЗСУ в Дніпропетровській і Запорізькій областях.

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Інформатор хотів якнайшвидше отримати гроші, тому активно взаємодіяв із “замовником”. Після нанесення авіаудару по одному з мостів у Запорізькій області, він особисто перевіряв точність влучання.

Представник ФСБ призначив агенту зустріч на тимчасово окупованій території Херсонської області. За свої послуги колаборант хотів отримати 20 тис. грн.

Спецпризначенці СБУ затримали агента при спробі дістатися на непідконтрольну Україні територію.

Наразі йому повідомлено про підозру. За рішенням суду його взято під варту.

Хотів отримати 20 тис. грн: СБУ затримала ворожого коригувальника обстрілів південно-східних позицій ЗСУ / 3 фотографии

Джерело: СБУ