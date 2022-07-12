Липень, 12 в 7:55

Вступ 2022 відрізнятиметься від попередніх років. Через повномасштабну війну Росії проти України вступна кампанія 2022 зазнала певних змін.

Зокрема, цьогоріч абітурієнти замість вже звичного ЗНО складатимуть національний мультипредметний тест. Також Міносвіти змінило умови вступу на бакалаврат і магістратуру.

Все, що потрібно знати про вступ 2022 – читайте у матеріалі.

Зараз дивляться

Інший формат ЗНО

У 2022 році формат зовнішнього незалежного оцінювання змінили. Тепер замість трьох або чотирьох тестів з різних дисциплін, які абітурієнти складали у минулі роки, буде один – національний мультипредметний тест (НМТ).

Якщо раніше вступники писали ЗНО на паперових бланках, то у 2022 році мультипредметний тест відбудеться у форматі комп’ютерного онлайн-тестування у навчальних закладах.

Але фізична присутність абітурієнта є обов’язковою. Тобто поза навчальним закладом його написати не можна.

Де і коли відбудеться тест

За словами міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, перелік місць, де абітурієнти писатимуть тест, Міносвіти намагатиметься сформувати якомога швидше, щоб у червні відповідні списки вже були готові.

Водночас голова підкомітету Верховної Ради з питань вищої освіти Юлія Гришина повідомила, що загалом буде три сесії проведення мультипредметного тесту:

основна (липень);

додаткова (липень);

спеціальна (вересень).

Реєстрація на основну сесію закінчилась 19 квітня. За інформацією про реєстрацію на інші сесії потрібно стежити на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Після реєстрації для кожного вступника буде створена інформаційна сторінка, куди можна буде зайти за номером та PIN-кодом.

Традиційний сертифікат учасника ЗНО (документ з фотокарткою і переліком іспитів) цього року не потрібен. Замість нього учасники тестування використовуватимуть номер сертифікату та PIN-код. Більше про реєстрацію на мультипредметний тест читайте за посиланням.

На створених персональних сторінках абітурієнтів з’явиться інформація про дату написання тесту, пункт тестування та час, на який треба прийти. Випускники повинні будуть прийти до свого центру тестування в районі місця проживання (або тимчасового перебування).

Точного переліку та кількості закладів освіти, в яких проходитиме мультипредметний тест, поки що немає. Але, з огляду на війну в Україні та високу ймовірність повітряних тривог у різних регіонах, тестування не буде проводитися в один день і в один час.

Якщо абітурієнт не може фізично прийти і скласти тест сьогодні, це можна зробити в інший день. Щоразу варіанти завдань будуть різними, щоби забезпечити прозорість результатів.

У додатковій сесії візьмуть участь ті, хто був змушений перервати тестування, наприклад, через оголошення повітряної тривоги. Додаткова сесія відбудеться після 10-денної основної сесії.

У додатковій сесії зможуть також взяти участь всі, хто з певних обставин не змогли зареєструватися на основну сесію тестування до 19 квітня.

Безпека під час написання тесту

Списки пунктів тестування формуватимуть так, щоб там були не тільки комп’ютери, а й укриття. Тому якщо під час іспиту розпочнеться повітряна тривога, тестування призупинять, а його учасники зможуть перейти у безпечне місце.

Після оголошення про відбій повітряної тривоги всі учасники продовжать тестування.

Що робити для абітурієнтів на окупованих територіях і за кордоном

Провести мультипредметний тест на тимчасово окупованих територіях України неможливо. Тому для написання тесту випускники повинні переїхати на підконтрольну територію. Саме для цього передбачили кілька сесій проведення тестування.

Водночас Міносвіти працює над тим, щоб випускники, які опинилися у країнах ЄС, могли написати мультипредметний тест. Вони зможуть скласти іспит у центрах тестування у столицях європейських держав або на базі університетів цих країн.

Яким буде мультипредметний тест

Мультипредметний тест складається з трьох дисциплін: української мови, математики та історії України. На його написання буде 90 хв. У кожному блоці тесту буде 20 питань, тому абітурієнтам треба буде виконати 60 завдань.

Орієнтовно після 22 квітня будуть повністю надані матеріали і методичні рекомендації щодо підготовки до тесту з кожної з дисциплін.

Кількість набраних балів абітурієнти дізнаються одразу після завершення тесту. Пізніше результат кожного блоку буде переведено у шкалу 100-200 балів.

Крім того, в Міносвіти працюють над тим, щоб організувати для майбутніх вступників хоча б одне пробне онлайн-тестування.

Що потрібно знати про завдання з трьох дисциплін

Українська мова

На відміну від ЗНО, у мультипредметному тесті буде тільки блок завдань з української мови, без літератури. Усього буде 20 завдань: 15 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох або п’яти варіантів, і ще 5 – на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 логічні пари).

У блоці з української мови не буде завдань, які передбачають надання письмової розгорнутої чи короткої відповідей. Зміст завдань блоку можна переглянути за посиланням.

По 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, та по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності. За виконання завдань блоку з української мови можна отримати від 0 до 35 балів.

Математика

У блоці тесту з математики буде 20 завдань, серед яких:

14 – з вибором однієї правильної відповіді з п’яти запропонованих варіантів;

4 – на встановлення відповідності (потрібно встановити по 3 логічні пари);

2 – відкритої форми з короткою відповіддю (неструктуровані завдання).

Завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю не буде.

По 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності, та по 2 бали – за кожну правильну коротку відповідь.

Загалом за написання тесту з математики можна отримати від 0 до 30 балів. Зі змістом завдань можна ознайомитися за посиланням.

Історія України

У блоці з історії України будуть завдання, які стосуються лише історичного періоду Історія України 1914 року– початку ХХІ століття.

Загалом їх буде 20: 15 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів, і 5 – на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 логічні пари).

По 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, та по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності.

За виконання завдань блоку з історії України можна отримати від 0 до 35 балів.

Умови вступу 2022 на бакалаврат

Якщо абітурієнт претендує на бюджетне місце, то повинен написати тест і мотиваційний лист. Для вступників на творчі спеціальності, крім тесту і мотиваційного листа, доведеться пройти ще й творчий конкурс.

Для контрактників також потрібно буде надати мотиваційний лист.

Умови вступу 2022 на магістратуру

Для вступу на магістратуру потрібно буде писати магістерський комплексний тест (МКТ) із права та міжнародного права та магістерський тест навчальної компетентності на окремі спеціальності.

На бюджет вступники подаватимуть результати одного з цих тестів та мотиваційний лист, на контракт – тільки мотиваційний лист. На творчі спеціальності додатково передбачений творчий конкурс.

Чи можна використати сертифікат ЗНО минулих років?

Так. Якщо є сертифікат ЗНО за 2019, 2020 або 2021 роки – ним можна скористатися цього року.

Якщо абітурієнт має кілька сертифікатів ЗНО за різні роки, то він має право використати під час подання документів сертифікати, які мають вищі бали з того чи того предмета.

Порогові бали цього року

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів про такі порогові бали при вступі на різні спеціальності: