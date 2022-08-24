Август, 24 в 15:55

Поступление 2022 будет отличаться от предыдущих лет. Из-за полномасштабной войны России против Украины вступительная кампания 2022 претерпела определенные изменения.

В частности, в этом году абитуриенты вместо уже привычного ВНО будут сдавать национальный мультипредметный тест. Также Минобразования изменило условия поступления на бакалавриат и магистратуру.

Все, что нужно знать о поступлении 2022 – читайте в материале.

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Другой формат ВНО

В 2022 году формат внешнего независимого оценивания изменили. Теперь вместо трех или четырех тестов по разным дисциплинам, которые абитуриенты сдавали в прошлые годы, будет один — национальный мультипредметный тест (НМТ).

Если раньше поступающие писали ВНО на бумажных бланках, то в 2022 году мультипредметный тест пройдет в формате компьютерного тестирования в учебных заведениях.

Но физическое присутствие абитуриента обязательно. То есть вне учебного заведения его написать нельзя.

Где и когда состоится тест

По словам министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, перечень мест, где абитуриенты будут писать тест, Минобразования будет пытаться сформировать как можно скорее, чтобы в июне соответствующие списки уже были готовы.

В то же время глава подкомитета Верховной Рады по вопросам высшего образования Юлия Гришина сообщила, что в целом будет три сессии проведения мультипредметного теста:

основная (июль);

дополнительная (июль);

специальная (сентябрь).

Регистрация на основную сессию закончилась 19 апреля. За информацией о регистрации на другие сессии нужно следить на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

После регистрации для каждого поступающего будет создана информационная страница, куда можно будет зайти по номеру и PIN-коду.

Традиционный сертификат участника ВНО (документ с фотографией и перечнем экзаменов) в этом году не нужен. Вместо него участники тестирования будут использовать номер сертификата и PIN-код. Больше о регистрации на мультипредметный тест читайте по ссылке.

На созданных персональных страницах абитуриентов появится информация о дате написания теста, пункте тестирования и времени, на которое нужно прийти. Выпускники должны будут прийти в свой центр тестирования в районе места жительства (или временного пребывания).

Точного перечня и количества учебных заведений, в которых будет проходить мультипредметный тест, пока нет. Но, учитывая войну в Украине и высокую вероятность воздушных тревог в разных регионах, тестирование не будет проводиться в один день и в одно время.

Если абитуриент не может физически прийти и сдать тест сегодня, это можно сделать в другой день. Каждый раз варианты заданий будут разными, чтобы обеспечить прозрачность результатов.

В дополнительной сессии примут участие те, кто был вынужден прервать тестирование, например из-за объявления воздушной тревоги. Дополнительная сессия состоится после 10-дневной основной сессии.

В дополнительной сессии могут также принять участие все, кто по определенным обстоятельствам не смогли зарегистрироваться на основную сессию тестирования до 19 апреля.

Безопасность при написании теста

Списки пунктов тестирования будут формироваться так, чтобы там были не только компьютеры, но и укрытия. Поэтому, если во время экзамена начнется воздушная тревога, тестирование приостановят, а его участники смогут перейти в безопасное место.

После объявления об отбое воздушной тревоги все участники продолжат тестирование.

Что делать для абитуриентов на оккупированных территориях и за границей

Провести мультипредметный тест на временно оккупированных территориях Украины невозможно. Поэтому для написания теста выпускники должны переехать на подконтрольную территорию. Именно для этого предусмотрено несколько сессий проведения тестирования.

В то же время Минобразования работает над тем, чтобы оказавшиеся в странах ЕС выпускники могли написать мультипредметный тест. Они смогут сдать экзамен в центрах тестирования в столицах европейских государств или на базе университетов этих стран.

Каким будет мультипредметный тест

Мультипредметный тест состоит из трех дисциплин: украинского языка, математики и истории Украины. На его написание будет 90 минут. В каждом блоке теста будет 20 вопросов, поэтому абитуриентам предстоит выполнить 60 заданий.

Ориентировочно после 22 апреля будут полностью предоставлены материалы и методические рекомендации по подготовке к тесту по каждой дисциплине.

Количество набранных баллов абитуриенты узнают сразу после завершения теста. Позже результат каждого блока будет переведен в шкалу 100-200 баллов.

Кроме того, в Минобразования работают над тем, чтобы организовать для будущих абитуриентов хотя бы одно пробное онлайн-тестирование.

Что нужно знать о заданиях по трем дисциплинам

Украинский язык

В отличие от ВНО, в мультипредметном тесте будет только блок заданий по украинскому языку, без литературы. Всего будет 20 заданий: 15 — с выбором одного правильного ответа из четырех или пяти вариантов, и еще 5 – на установление соответствия (нужно установить по 4 логические пары).

В блоке по украинскому языку не будет заданий, которые предусматривают письменный развернутый или короткий ответ. Содержимое заданий блока можно просмотреть по ссылке.

По 1 тестовому баллу будет начислено за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа, и по 1 тестовому баллу — за каждую правильно определенную логическую пару в заданиях на установление соответствия. За выполнение заданий блока по украинскому языку можно получить от 0 до 35 баллов.

Математика

В блоке теста по математике будет 20 заданий, среди которых:

14 – с выбором одного правильного ответа из пяти предложенных вариантов;

4 – на установление соответствия (нужно установить по 3 логические пары);

2 – открытой формы с кратким ответом (неструктурированные задачи).

Заданий открытой формы с развернутым ответом не будет.

По 1 тестовому баллу будет начислено за каждый правильный ответ за задание с выбором одного правильного ответа, по 1 тестовому баллу — за каждую правильно определенную логическую пару в заданиях на установление соответствия, и по 2 балла — за каждый правильный короткий ответ.

В целом за написание теста по математике можно получить от 0 до 30 баллов. С содержанием заданий можно ознакомиться по ссылке.

История Украины

В блоке по истории Украины будут задания, касающиеся только исторического периода История Украины 1914 года – начала ХХІ века.

В целом их будет 20: 15 – с выбором одного правильного ответа из четырех вариантов, и 5 – на установление соответствия (нужно установить по 4 логические пары).

По 1 тестовому баллу будет начислено за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа, и по 1 тестовому баллу — за каждую правильно определенную логическую пару в заданиях на установление соответствия.

За выполнение заданий блока по истории Украины можно получить от 0 до 35 баллов.

Условия поступления 2022 года на бакалавриат

Если абитуриент претендует на бюджетное место, то должен написать тест и мотивационное письмо. Для поступающих на творческие специальности, кроме теста и мотивационного письма, придется пройти еще и творческий конкурс.

Для контрактников также нужно будет предоставить мотивационное письмо.

Условия поступления 2022 на магистратуру

Для поступления на магистратуру необходимо будет писать магистерский комплексный тест (МКТ) по праву и международному праву и магистерский тест учебной компетентности на отдельные специальности.

На бюджет поступающие будут подавать результаты одного из этих тестов и мотивационное письмо, на контракт – только мотивационное письмо. На творческие специальности дополнительно предусмотрен творческий конкурс.

Можно ли использовать сертификат ВНО прошлых лет?

Да. Если есть сертификат ВНО за 2019, 2020 или 2021 — им можно воспользоваться в этом году.

Если абитуриент имеет несколько сертификатов ВНО за разные годы, то он имеет право использовать при подаче документов сертификаты с наивысшими баллами по тому или иному предмету.

Пороговые баллы в этом году

Министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал о таких пороговых баллах при поступлении на разные специальности: