Серпень, 18 в 16:19

За кошти, які українці збирали на безпілотник Bayraktar, купили супутник від компанії ICEYE. Факти ICTV пояснюють, на що вони здатні та чим можуть допомогти українським бійцям на фронті.

Супутники ICEYE проводять зйомку за допомогою синтезованої радіолокаційної апертури (SAR), яка дозволяє в будь-який час доби та за будь-яких погодних умов сканувати об’єкти.

Системи SAR завдяки автоматичному розпізнаванню об’єктів із застосуванням розподіленого радіолокаційного зображення та цифрової обробки сигналів здатні бачити через різноманітні перешкоди.

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