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Факти / Україна / Суспільство

Може сканувати об’єкти за будь-якої погоди: на що здатні супутники ICEYE

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Може сканувати об’єкти за будь-якої погоди: на що здатні супутники ICEYE
Фото: Pexels

За кошти, які українці збирали на безпілотник Bayraktar, купили супутник від компанії ICEYE. Факти ICTV пояснюють, на що вони здатні та чим можуть допомогти українським бійцям на фронті.

Супутники ICEYE проводять зйомку за допомогою синтезованої радіолокаційної апертури (SAR), яка дозволяє в будь-який час доби та за будь-яких погодних умов сканувати об’єкти.

Системи SAR завдяки автоматичному розпізнаванню об’єктів із застосуванням розподіленого радіолокаційного зображення та цифрової обробки сигналів здатні бачити через різноманітні перешкоди.

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– Тобто, не те щоб щільна хмарність, а навіть стіни будівель для цієї системи не перешкода, – наголосили у СтратКом ЗСУ.

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