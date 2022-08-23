Як вижити взимку без теплих батарей та електрики – практичні поради

Серпень, 23 в 9:10

Українці готуються до зими, яка може стати найважчою в історії нашої країни. Факти тижня зібрали практичні поради, як вижити без теплих батарей і чим замінити електрику, не маючи струму і генератора.

Наразі багато лісів заміновано, тож дрова сильно здорожчали, проте попит на них не зменшується, через що продавці не встигають завозити їх.

Найбільш калорійним і таким, що найдовше горить, вважається дуб. Але він найдорожчий – 2 500 грн/кубомет, і знайти його найважче.

Зараз дивляться

Трошки менше тепла дають береза, граб, фруктові дрова та акація – від 1 600 грн до 2 000 грн за кубометр. Вони і коштують дешевше, і знайти їх легше, а у калорійності майже не поступаються дубу.

Найгірші варіанти – верба, тополя і сосна. Перші дві горять погано, тепла не дають, а сосна може ще й засмолити піч.

Втім, хоч би які ви знайшли собі дрова, економити можна на всіх, запевняє продавець дрів Сергій Бредун, проте за однієї умови.

– Топити треба сухими дровами. Якщо ми їх висушимо, буде набагато тепліше. Для опалення потрібно 4-5 дрючків кинути за раз, а так достатньо буде двох. Економія велика йде! – каже він.

Ціни на дрова постійно зростають, тож є два варіанти: або купувати одразу колоті, але вони будуть дорожчі в 1,5 раза, або кругляк, але рубати треба самому.

Але що робити, якщо треба опалювати не хату, а приміщення для великої кількості людей? Галина Маковій з Київщини збудувала цілу альтернативну систему опалення для невеликого хоспісу, в якому мешкає понад 40 літніх людей, більшість з яких – евакуйовані з Донбасу.

На додачу до газового котла тут збудували невелику котельну, вклавши немало – $10 тис. Проте тепер спокійні – якщо зникне газ, без тепла не залишаться.

Це твердопаливний котел і бак, який нагріває воду. А на випадок втрати електроенергії придбали бензогенератор.

Генератори з початком війни стали одним із найзатребуваніших товарів в українців, відповідно й ціни підскочили. Найдешевші стартують від 7 тис. грн, але їх вистачить лише для зарядки гаджетів. А щоб забезпечити автономність більшості домашніх приладів, треба вдвічі більше коштів. Та й цей варіант підійде лише для власників приватних будинків.

Багатоквартирні будинки в умовах російського терору можуть виявитися найбільш вразливими взимку, оскільки опалення і електрика можуть зникнути будь-якої миті. До того ж жодним генератором 100 квартир не задовольнити.

Тому в одному з київських ОСББ почали готуватися до найгіршого сценарію заздалегідь. Дошки ріжуть на дрова та різне сміття, яке вирішили не викидати і скласти у підвалі.

Як варіант, якщо не зникне електрика – придбати обігрівач. Експерти радять масляні або конвекторні. Моделі з закритим нагрівальним теном, які можна використовувати в будь-якому типі приміщень, мають потужність від 500 до 2500 Ватт.

Якщо ж світла не стане, а генератор не поставиш у квартирі, то є ще один варіант — портативна електростанція.

Це дуже нагадує автомобільний акумулятор. Він важить десь 4 кг, тому його можна переносити, куди треба, і на кілька годин під’єднати кілька приладів. Проблема в тому, що його потім доведеться десь заряджати.

Від звичайної станції за 20 тис. грн потужністю 500 Ватт холодильник може працювати до 5 годин, газовий котел – до 4, електроковдра – до 7 годин, а мобільники можна заряджати ледь не цілодобово в будь-якій кількості.

Експерт з питань таких станцій Антон Заніздра каже, що поки вони популярні переважно в екстрених служб.

– Рятувальні служби використовують зарядні станції при розрізанні якихось металевих конструкцій в важкодоступних місцях, куди не можна протягнути бензогенератор, або якщо є проблеми з паливом, – пояснив він.

Утім, щоб бути незалежним від техніки, пального та чималеньких на все це витрат, можна взяти приклад з англійців і вдягати вдома светри або термобілизну.

Артем, експерт з питань туристичного спорядження, каже, що цього року термобілизна знадобиться не лише військовим. Хороший комплект коштує від 1,5 тис. грн.

Незалежно від того, як ви збираєтеся готуватися до холодів, починати робити це треба вже зараз.