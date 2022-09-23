Вересень, 23 в 12:30

Увесь світ активно готується до важкої зими. Українців неодноразово попереджали, що цьогорічний опалювальний сезон буде найскладнішим за всю історію незалежності.

Як підготувати квартиру до опалювального сезону – дізнавалися Факти ICTV.

Збереження тепла в оселі

Оскільки цього року температура повітря в квартирах не підніметься вище +18°С, вам необхідно зробити усе, щоби тепло не тікало з оселі.

Зараз дивляться

Саме тому проведіть профілактику металопластикових вікон, утепліть балкон, двері та усі вікна в квартирі.

Наприклад, утеплювати балкон потрібно вже зараз, адже це процес доволі трудомісткий.

Що стосується утеплення вікон, то запорукою якісної теплоізоляції є правильна підготовка поверхні скла – її слід добре помити. Саме тому, перед будь-яким утепленням пластикових вікон їх необхідно ретельно вимити.

Утеплювати пластикові вікна варто теплозберігаючою плівкою та ущільнювачами. Також не забудьте змінити режим пластикового вікна на зимовий.

Якщо у вас в квартирі дерев’яні вікна, їх теж потрібно помити та заклеїти усі щілини, утепливши гумовими ущільнювачами, парафіном, герметиком або ватою, поролоном чи змоченим у воді туалетним папером.

Також варто виділити одну кімнату у квартирі, де будете обігріватися у разі надзвичайних ситуацій. Кімнату варто утеплити по-дорослому, щоб там могли зігріватись усі члени вашої родини.

Підготуйте батареї

Також не забувайте про головне джерело тепла в оселі – батареї. Їх обов’язково потрібно помити, щоб пил та бруд не перешкоджали тепловіддачі.

Якщо у вас брудні батареї, то температура в оселі буде нижчою, ніж могла би бути.

Крім того, тепловіддачу батарей можна збільшити. Для цього потрібно встановити тепловідбиваючий екран з фольги.

Щоби взимку не мати проблем з системою опалення, слід ретельно перевірити надійність труб. Звертайте увагу на їх цілісність, герметичність, надійність з’єднання тощо.

Таку процедуру краще проводити з експертом. Можливо, перед запуском опалення вам знадобиться замінити труби чи радіатори.

Важливе правило – не закривайте батареї шторами, меблями або декоративними решітками. Так ви лише перешкоджаєте поширенню тепла.

Оскільки теплому повітрю від батареї необхідний вільний доступ, приберіть усе, що йому заважає.

Перевірте електрику

Щоб узимку не мати проблем з електрикою, варто вже зараз провести діагностику електричного обладнання в квартирі.

Викличте фахівця, який перевірить розетки, проводи, електроприлади тощо. Якщо у вас індивідуальне опалення, його надійність теж варто перевірити.

Утепліть квартиру ззовні

Якщо маєте можливість, проведіть утеплення фасадів квартири.

Справа у тому, що для утеплення будинків використовують мінеральну вату, пінополістирол та інші будівельні матеріали для теплоізоляції.

Саме вони забезпечують морозостійкість стін. Тому вашій оселі будуть не страшні морозні зимові дні.

Підготуйте додаткові джерела тепла

Якщо у вашій оселі є теплові електроприлади, варто перевірити їх стан.

Теплова підлога, обігрівачі, кондиціонер – це все має оглянути спеціаліст, щоби впевнитись, що прилади працюють на відмінно.

Якщо ви не маєте додаткових джерел тепла, варто задуматись над покупкою електрообігрівачів.

Наприклад, кондиціонери – вважаються найкращими серед систем обігріву. Більш бюджетними варіантами є електричні конвектори. Вони добре циркулюють повітря, тому виробляють достатньо тепла.

Єдиний мінус таких приладів – енерговитратність в роботі. Тому слід обирати енергоефективні обігрівачі. Вони грітимуть ефективніше, а електроенергії витрачають значно менше.

Також можете звернути увагу на маленькі, проте ефективні тепловентилятори. Вони компактні, недорогі та здатні швидко нагрівати приміщення.

Утеплення під’їзду

Не слід нехтувати утепленням під’їздів, підвалів чи горищ. Організуйте разом з сусідами утеплення вікон, щілин та дверей у під’їзді.

Це допоможе не лише зробити комфортну температуру у парадному, а й перешкоджатиме холодному повітрю потрапити у вашу квартиру. Зверніть особливу увагу на щільність закриття під’їзних вікон та дверей.

Приділіть увагу і трубопроводу, його теж варто утеплити.

План Б

Обговоріть зі своїми родичами, сусідами та друзями план Б на випадок надзвичайної ситуації.

Підготуйте план спільного обігріву. Навіть якщо у вашій квартирі не буде теплопостачання, ви зможете переседіти зиму у когось з рідних.