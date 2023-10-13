Подготовка к отопительному сезону: как утеплить квартиру

Украина усиленно готовится к отопительному сезону 2023-2024.

В стране уже перевыполнили план накопления газа, и, по прогнозам, к началу зимы запасы в подземных хранилищах превысят 16 млрд кубометров.

К не менее сложному отопительному сезону, чем в прошлом году, готовятся и потребители.

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Как подготовить квартиру к отопительному сезону, читайте в материале Фактов ICTV.

Сохранение тепла в доме:

Сохранение тепла в доме

Поскольку в этом году температура воздуха в квартирах не поднимется выше +18°С, вам необходимо сделать все, чтобы тепло не убегало из дома.

Именно поэтому проведите профилактику металлопластиковых окон, утеплите балкон, двери и все окна в квартире.

Например, утеплять балкон нужно уже сейчас, ведь это процесс довольно трудоемкий.

Что касается утепления окон, то залогом качественной теплоизоляции является правильная подготовка поверхности стекла – ее следует хорошо помыть. Именно поэтому, перед любым утеплением пластиковых окон их необходимо тщательно вымыть.

Утеплять пластиковые окна стоит теплосберегающей пленкой и уплотнителями. Также не забудьте изменить режим пластикового окна на зимний.

Если у вас в квартире деревянные окна, их тоже нужно помыть и заклеить все щели, утеплив резиновыми уплотнителями, парафином, герметиком или ватой, поролоном или смоченной в воде туалетной бумагой.

Также стоит выделить одну комнату в квартире, где будете обогреваться в случае чрезвычайных ситуаций. Комнату стоит утеплить по-взрослому, чтобы там могли согреваться все члены вашей семьи.

Подготовьте батареи

Также не забывайте о главном источнике тепла в доме — батарее. Их обязательно нужно помыть, чтобы пыль и грязь не препятствовали теплоотдаче.

Если у вас грязные батареи, то температура в доме будет ниже, чем могла бы быть.

Кроме того, теплоотдачу батарей можно увеличить. Для этого нужно установить теплоотражающий экран из фольги.

Чтобы зимой не иметь проблем с системой отопления, следует тщательно проверить надежность труб. Обращайте внимание на их целостность, герметичность, надежность соединения и тому подобное.

Такую процедуру лучше проводить с экспертом. Возможно, перед запуском отопления вам понадобится заменить трубы или радиаторы.

Важное правило — не закрывайте батареи шторами, мебелью или декоративными решетками. Так вы лишь препятствуете распространению тепла.

Поскольку теплому воздуху от батареи необходим свободный доступ, уберите все, что ему мешает.

Проверьте электричество

Чтобы зимой не иметь проблем с электричеством, стоит уже сейчас провести диагностику электрического оборудования в квартире.

Вызовите специалиста, который проверит розетки, провода, электроприборы и тому подобное. Если у вас индивидуальное отопление, его надежность тоже стоит проверить.

Утеплите квартиру снаружи

Если имеете возможность, проведите утепление фасадов квартиры.

Дело в том, что для утепления домов используют минеральную вату, пенополистирол и другие строительные материалы для теплоизоляции.

Именно они обеспечивают морозостойкость стен. Поэтому вашему дому будут не страшны морозные зимние дни.

Подготовьте дополнительные источники тепла

Если в вашем доме есть тепловые электроприборы, стоит проверить их состояние.

Тепловой пол, обогреватели, кондиционер — это все должен осмотреть специалист, чтобы убедиться, что приборы работают на отлично.

Если вы не имеете дополнительных источников тепла, стоит задуматься над покупкой электрообогревателей.

Например, кондиционеры — считаются самыми лучшими среди систем обогрева. Более бюджетными вариантами являются электрические конвекторы. Они хорошо циркулируют воздух, поэтому производят достаточно тепла.

Единственный минус таких приборов — энергозатратность в работе. Поэтому следует выбирать энергоэффективные обогреватели. Они будут греть эффективнее, а электроэнергии тратят значительно меньше.

Также можете обратить внимание на маленькие, однако эффективные тепловентиляторы. Они компактные, недорогие и способны быстро нагревать помещение.

Утепление подъезда

Не следует пренебрегать утеплением подъездов, подвалов или чердаков. Организуйте вместе с соседями утепление окон, щелей и дверей в подъезде.

Это поможет не только сделать комфортную температуру в парадном, но и будет препятствовать холодному воздуху попасть в вашу квартиру. Обратите особое внимание на плотность закрытия подъездных окон и дверей.

Уделите внимание и трубопроводу, его тоже стоит утеплить.

План Б

Обсудите со своими родственниками, соседями и друзьями план Б на случай чрезвычайной ситуации.

Подготовьте план совместного обогрева. Даже если в вашей квартире не будет теплоснабжения, вы сможете переседеть зиму у кого-то из родных.

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