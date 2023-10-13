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Украина
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Подготовка к отопительному сезону: как утеплить квартиру

Подготовка к отопительному сезону: как утеплить квартиру
Фото: Depositphotos

Украина усиленно готовится к отопительному сезону 2023-2024.

В стране уже перевыполнили план накопления газа, и, по прогнозам, к началу зимы запасы в подземных хранилищах превысят 16 млрд кубометров.

К не менее сложному отопительному сезону, чем в прошлом году, готовятся и потребители.

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Как подготовить квартиру к отопительному сезону, читайте в материале Фактов ICTV.

Сохранение тепла в доме:

Сохранение тепла в доме

Поскольку в этом году температура воздуха в квартирах не поднимется выше +18°С, вам необходимо сделать все, чтобы тепло не убегало из дома.

Именно поэтому проведите профилактику металлопластиковых окон, утеплите балкон, двери и все окна в квартире.

Например, утеплять балкон нужно уже сейчас, ведь это процесс довольно трудоемкий.

Что касается утепления окон, то залогом качественной теплоизоляции является правильная подготовка поверхности стекла – ее следует хорошо помыть. Именно поэтому, перед любым утеплением пластиковых окон их необходимо тщательно вымыть.

Утеплять пластиковые окна стоит теплосберегающей пленкой и уплотнителями. Также не забудьте изменить режим пластикового окна на зимний.

Если у вас в квартире деревянные окна, их тоже нужно помыть и заклеить все щели, утеплив резиновыми уплотнителями, парафином, герметиком или ватой, поролоном или смоченной в воде туалетной бумагой.

Также стоит выделить одну комнату в квартире, где будете обогреваться в случае чрезвычайных ситуаций. Комнату стоит утеплить по-взрослому, чтобы там могли согреваться все члены вашей семьи.

Подготовьте батареи

Также не забывайте о главном источнике тепла в доме — батарее. Их обязательно нужно помыть, чтобы пыль и грязь не препятствовали теплоотдаче.

Если у вас грязные батареи, то температура в доме будет ниже, чем могла бы быть.

Кроме того, теплоотдачу батарей можно увеличить. Для этого нужно установить теплоотражающий экран из фольги.

Чтобы зимой не иметь проблем с системой отопления, следует тщательно проверить надежность труб. Обращайте внимание на их целостность, герметичность, надежность соединения и тому подобное.

Опалення

Фото: Dreamstime

Такую процедуру лучше проводить с экспертом. Возможно, перед запуском отопления вам понадобится заменить трубы или радиаторы.

Важное правило — не закрывайте батареи шторами, мебелью или декоративными решетками. Так вы лишь препятствуете распространению тепла.

Поскольку теплому воздуху от батареи необходим свободный доступ, уберите все, что ему мешает.

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Опалення

Проверьте электричество

Чтобы зимой не иметь проблем с электричеством, стоит уже сейчас провести диагностику электрического оборудования в квартире.

Вызовите специалиста, который проверит розетки, провода, электроприборы и тому подобное. Если у вас индивидуальное отопление, его надежность тоже стоит проверить.

Утеплите квартиру снаружи

Если имеете возможность, проведите утепление фасадов квартиры.

Дело в том, что для утепления домов используют минеральную вату, пенополистирол и другие строительные материалы для теплоизоляции.

Именно они обеспечивают морозостойкость стен. Поэтому вашему дому будут не страшны морозные зимние дни.

Подготовьте дополнительные источники тепла

Если в вашем доме есть тепловые электроприборы, стоит проверить их состояние.

Тепловой пол, обогреватели, кондиционер — это все должен осмотреть специалист, чтобы убедиться, что приборы работают на отлично.

Если вы не имеете дополнительных источников тепла, стоит задуматься над покупкой электрообогревателей.

Например, кондиционеры — считаются самыми лучшими среди систем обогрева. Более бюджетными вариантами являются электрические конвекторы. Они хорошо циркулируют воздух, поэтому производят достаточно тепла.

Единственный минус таких приборов — энергозатратность в работе. Поэтому следует выбирать энергоэффективные обогреватели. Они будут греть эффективнее, а электроэнергии тратят значительно меньше.

Также можете обратить внимание на маленькие, однако эффективные тепловентиляторы. Они компактные, недорогие и способны быстро нагревать помещение.

Как подготовить квартиру к отопительному сезону 2023-2024 — список рекомендаций

Утепление подъезда

Не следует пренебрегать утеплением подъездов, подвалов или чердаков. Организуйте вместе с соседями утепление окон, щелей и дверей в подъезде.

Это поможет не только сделать комфортную температуру в парадном, но и будет препятствовать холодному воздуху попасть в вашу квартиру. Обратите особое внимание на плотность закрытия подъездных окон и дверей.

Уделите внимание и трубопроводу, его тоже стоит утеплить.

План Б

Обсудите со своими родственниками, соседями и друзьями план Б на случай чрезвычайной ситуации.

Подготовьте план совместного обогрева. Даже если в вашей квартире не будет теплоснабжения, вы сможете переседеть зиму у кого-то из родных.

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Подготовка к отопительному сезону: как утеплить квартиру

зима, Квартири, Отопительный сезон, підготовка
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