Жовтень, 10 в 5:45

Вже кілька місяців поспіль в Україні чи не щодня лунають сигнали повітряної тривоги. Більшість українців вже звикли до неприємного сигналу, а хтось взагалі припинив звертати на нього увагу.

Повітряна тривога стала частиною нашого життя, проте не варто забувати, що саме вона сповіщає про ймовірну небезпеку – приліт ворожої ракети.

Факти ICTV розбиралися, скільки часу мають українці, щоби сховатися після повітряної тривоги, як місце запуску впливає на час прильоту ракети та скільки в середньому летять різні типи крилатих ракет.

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Як працює повітряна тривога

Мабуть, усіх цікавить, хто саме вмикає сигнал тривоги, чи це відбувається автоматично, а як взагалі дізнаються, що потрібно її увімкнути у певному регіоні?

Загалом, виявлення загрози з повітря в Україні – робота радіолокаційних підрозділів Повітряних сил ЗСУ.

Саме вони фіксують усі ворожі повітряні цілі як в Україні, так і далеко за її межами.

Підрозділи мають спеціальні радари стеження. Коли на них з’являється ворожий летальний об’єкт, що прямує в бік України, дається команда Повітря.