У Повітряних Силах України повідомили, що 12 червня протягом доби існує висока ймовірність застосування балістичних ракет середньої дальності типу Орєшнік. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки.

Що відомо про майбутній удар та скільки летить ракета Орєшнік до Києва, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Що відомо про удар Орєшніком по Україні

Йдеться щонайменше про можливу підготовку двох ракет до пуску в межах одного тренувального вікна. Навіть якщо частина запусків матиме навчальний характер, ризики для України залишаються високими через швидкість і характер польоту таких ракет.

Зараз дивляться

Російська сторона може проводити тренувальні пуски протягом кількох годин, і це потребує підвищеної уваги з боку населення та системи сповіщення. На активність на полігоні Капустин Яр звернув увагу керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, який наголосив, що будь-які сигнали тривоги слід сприймати серйозно, оскільки ворог продовжує відпрацьовувати сценарії запусків.

Моніторингові канали, які відстежують військову активність Росії, повідомили, що мова може йти про щонайменше два Орєшніка, готові до використання в межах одного періоду активності полігону. Тож навіть навчальні пуски не виключають потенційної загрози, оскільки ракета рухається на великій швидкості.

Що відомо про попередні застосування Орєшніка

Ракета Орєшнік неодноразово запускалася по території України.

Перший пуск Росія здійснила 21 листопада 2024 року, тоді удар було завдано по Дніпру. Це стало першим випадком застосування цієї новітньої балістичної ракети в бойових умовах.

Згодом, за повідомленнями, у ніч на 9 січня 2026 року російські війська атакували Львівську область із використанням цієї ж ракети.

Ще один епізод стався 24 травня 2026 року, коли РФ здійснила запуск двох ракет Орєшнік. За наявними даними, одна з них влучила в район Білій Церкві, а інша впала на тимчасово окупованій території Донецької області.

Скільки летить Орєшнік до Києва: що каже експерт про траєкторію і час підльоту

Про можливі цілі та скільки летить Орєшнік з Капустиного Яру, Факти ICTV розпитали у експерта інформаційно-консалтингової агенції Defense Express Івана Киричевського. Він звертає увагу на те, що передбачити точну траєкторію польоту такої ракети заздалегідь неможливо.

За його словами, це балістична ракета середньої дальності, яка не рухається по прямій лінії. Її політ відбувається за складною дугоподібною траєкторією, яка залежить від низки технічних параметрів і режиму запуску.

Експерт також зазначає, що у попередніх зафіксованих випадках час польоту таких ракет становив щонайменше близько 15 хвилин. Саме стільки, за його словами, може займати підліт до цілі, якщо йдеться про відстані до центральних регіонів України, зокрема до Києва.

– Принаймні так було у попередніх епізодах, коли ракета летіла по Львову, Дніпру або по Білій Церкві, – зауважив експерт.

Водночас Киричевський наголосив, що наразі немає підстав із впевненістю говорити про конкретні цілі до моменту запуску. Тобто заздалегідь визначити, чи буде це Київ або інший регіон, практично неможливо.

Киричевський пояснив, що у разі запуску з району Капустиного Яру орієнтовний час підльоту до Києва може становити щонайменше 15 хвилин.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.