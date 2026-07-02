У ніч проти 2 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область ударними безпілотниками, балістичними та крилатими ракетами.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Атака на Київську область 2 липня: що відомо

За словами очільника ОВА, наслідки російської атаки на Київську область зафіксували щонайменше у п’яти районах області.

Зараз дивляться

У Бучанському районі рятувальники ліквідовують пожежі складських приміщень та приватного житлового будинку. Також пошкоджено автомобіль.

Тут поранення дістали п’ятеро людей. Двох постраждалих із закритими черепно-мозковими травмами, опіками тіла та рваними ранами голови госпіталізували. Вони перебувають під наглядом лікарів.

Ще один чоловік отримав різані рани обличчя. Медики надали йому допомогу на місці.

58-річний чоловікові та 55-річній жінці медики надали усю необхідну допомогу на місці.

Також двоє людей постраждали у Бориспільському районі. У 43-річної жінки діагностовано численні садна спини та гостру реакцію на стрес. У 50-річної жінки — наскрізне поранення лівого плеча.

У Броварському районі пошкоджено шість приватних будинків, будівлю гуртожитку та автомобіль.

У Обухівському та Фастівському районах пошкоджені приватні житлові будинки.

У Вишгородському районі пошкоджено автомобіль.

Загалом унаслідок атаки на Київську область сьогодні постраждали семеро людей.

Наразі на місцях працюють усі екстрені служби. Остаточні наслідки атаки на Київську область 2 липня уточнюються.

Цієї ж ночі російські війська здійснили масовану комбіновану атаку не лише на Київську область, а й на столицю.

За даними ДСНС, під ударами опинилися сім районів Києва, де пошкоджено житлові будинки, готель, ринок, складські приміщення та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Станом на ранок у Києві було відомо про щонайменше 9 загиблих і 34 постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 590-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.