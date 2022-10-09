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Факти / Україна / Суспільство

McDonald`s відкрив у Києві ще три заклади

Валентина Летяк, редакторка стрічки
McDonald's, МакДональдс
Фото: Depositphotos

У неділю, 9 жовтня, адміністрація мережі ресторанів швидкого харчування McDonald`s оголосила про відновлення роботи ще трьох закладів у Києві.

Адреси відкритих ресторанів:

  • станція метро Поштова площа, Боричів узвіз, 10-а;
  • станція метро Осокорки, проспект Миколи Бажана, 8;
  • ТРК Проспект, вулиця Гната Хоткевича, 1-в.

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Напередодні, 8 жовтня, McDonald`s відкрив заклади на Євгена Сверстюка, 1 (поблизу станції метрополітену Лівобережна) та на проспекті Перемоги, 138 (неподалік станції метро Житомирська).

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