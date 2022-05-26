Як отримати статус учасника бойових дій та які документи потрібні
За час повномасштабного вторгнення влада розширила надання статусу учасника бойових дій. Сьогодні отримати статус УБД можуть не лише військовослужбовці, а й члени добровольчих формувань.
Як отримати статус учасника бойових дій та що для цього потрібно, дізнавалися Факти ICTV.
Як отримати статус УБД
Учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту України у складі військових підрозділів, з’єднань або об’єднань всіх видів військ ЗСУ.
Проте, статус УБД зможуть отримати тільки ті добровольці, які безпосередньо брали участь у бойових діях із захисту України від Росії.
Аби отримати статус учасника бойових дій необхідно:
- зібрати документи з відповідними підписи;
- проінформувати командира або іншого керівника військової частини про бажання отримати статус.
У свою чергу, керівники військових частин мають надати довідки за формою згідно з додатком та документи, передбачені пунктом цього Порядку, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.
Після чого комісія буде розглядати надіслані документи. Якщо статус УБД був вам наданий, впродовж місяця комісія проінформує Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції про це.
Якщо ж питання з приводу надання статусу спірне, комісія надсилає документи на розгляд міжвідомчої комісії.
У свою чергу, міжвідомча комісія розглядає документи та в разі потреби уточнює інформацію про осіб, стосовно яких вони подані (надсилає необхідні запити тощо).
Які документи необхідні
Аби отримати статус УБД необхідно зібрати документи, які б підтверджували участь у бойових діях.
Командири військових частин або інші керівники підприємств, установ та організацій впродовж місяця після завершення особами виконання служби зобов’язані подати на розгляд комісії, довідки за формою згідно з додатком та документи, передбачені пунктом цього Порядку, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.
У свою чергу, військовому необхідно зібрати наступні документи:
- для осіб, які брали участь в антитерористичній операції – витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ, витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів;
- для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва – документи, зазначені вище та матеріали спеціальних розслідувань за фактами отримання поранень, контузій чи каліцтв;
- витяги з наказів Генштабу ЗСУ про залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ;
- витяги з наказів Командувача об’єднаних сил, командирів оперативно-тактичних угруповань про прибуття (вибуття) до (з) районів здійснення цих заходів;
- документи про направлення у відрядження до районів здійснення бойових дій;
Аби добровольцю отримати статус УБД, Мінветеранів має отримати звернення від трьох сторін:
- командира добровольчого підрозділу, в якому доброволець проходив службу;
- клопотання командира територіальної бригади, до сил якої входить добровольче формування;
- клопотання керівника територіальної громади, на базі якої було створено дане добровольче формування.
Окрім цього обов’язковою умовою є два свідчення військовослужбовців, з якими доброволець виконував завдання із захисту України.