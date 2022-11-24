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Факти / Україна / Суспільство

Водопостачання відновили в усіх районах Києва – Кличко

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Водопостачання відновили в усіх районах Києва – Кличко

У всіх районах Києва відновили водопостачання.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, попри відновлення водопостачання все ж потрібен ще певний час, щоб система запрацювала на повну потужність.

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Наразі у деяких споживачів ще може спостерігатись понижений тиск води в системі. Особливо у тих киян, які живуть на верхніх поверхах багатоповерхівок.

Фахівці Київводоканалу роблять усе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію у місті.

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Зранку повідомляли, що почали подавати воду жителям правого берега Києва.

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