Водопостачання відновили в усіх районах Києва – Кличко
У всіх районах Києва відновили водопостачання.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
За його словами, попри відновлення водопостачання все ж потрібен ще певний час, щоб система запрацювала на повну потужність.
Зараз дивляться
Наразі у деяких споживачів ще може спостерігатись понижений тиск води в системі. Особливо у тих киян, які живуть на верхніх поверхах багатоповерхівок.
Фахівці Київводоканалу роблять усе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію у місті.
Зранку повідомляли, що почали подавати воду жителям правого берега Києва.