Листопад, 24 в 13:58

У всіх районах Києва відновили водопостачання.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, попри відновлення водопостачання все ж потрібен ще певний час, щоб система запрацювала на повну потужність.

Зараз дивляться

Наразі у деяких споживачів ще може спостерігатись понижений тиск води в системі. Особливо у тих киян, які живуть на верхніх поверхах багатоповерхівок.

Фахівці Київводоканалу роблять усе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію у місті.

Зранку повідомляли, що почали подавати воду жителям правого берега Києва.