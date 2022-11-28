Людяність, оптимізм, сила: Олена Кондратюк назвала цінності, які допоможуть Україні перемогти

Листопад, 28 в 10:52

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк під час виступу на шостому Українському жіночому конгресі заявила, що Україна має добитися покарання усіх воєнних злочинців, але при цьому не забувати робити світ кращим.

За її словами, Україні варто об’єднати зусилля з демократіями всього світу, щоб зупинити зло.

Кондратюк наголосила, що Україна неодмінно досягне перемоги, адже на нашому боці правда.

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Найбільші цінності під час війни – це повага, взаємодопомога, людяність, оптимізм, сила.

За словами Кондратюк, тисячі жінок та дітей із початку війни вимушені були виїхати до інших країн майже без нічого. Проте там їм вдалося подолати складнощі бюрократичних процедур, наші люди мали відповідальність – вони почали вивчати мови країн, почали шукати роботу та віддавати дітей до місцевих шкіл та садочків.

Наші люди за кордоном, попри усі складнощі, знають, що перебування там тимчасове, проте необхідне. Адже нашим воїнам легше боротися проти ворога, знаючи, що їхні сім’ї в безпеці.

– Українки принесли до європейської спільноти цінності доброти та зруйнували стереотипи, які розповсюджує російська пропаганда про Україну та українок, – наголосила Олена Кондратюк.

Вона подякувала усім волонтерам, місцевим громадам, лікарям, психологам, які допомагають нашим людям пережити страхи війни, пережити те насилля.

Віцеспікерка Верховної Ради наголосила, що наш уряд у розмовах зі світовими лідерами постійно наголошує на повоєнному відновленні України.

– Це величезна місія, коли жінки і чоловіки повинні відігравати ключову роль. І наше завдання сьогодні – надати жінкам доступ до ухвалення рішень. І справедливо розподіляти ресурси в процесі відновлення України, – наголосила Олена Кондратюк.

Віцеспікерка заявила, що наразі у лавах Збройних сил України перебуває 50 тис. жінок – вони воюють за мир та безпеку в Європі. Це найвищий показник серед усіх армій країн НАТО.

– Це говорить про те, що наші жінки вміють будувати кар’єру, виховувати дітей і за необхідності захищати свою країну. Це нова реальність, – зауважила Олена Кондратюк.

Вона розповіла, що цього року Україна імплементувала Стамбульську конвенцію, яка чітко виокремлює нас, як вільну країну, країну поваги та цінностей.

Кондратюк заявила, що війна починається там, де культивується брехня, перевага однієї нації над іншою, втрачається свобода. І тоді починається насильство над жінками, обмеження їхніх прав.

Саме тому Україна має поставити свої цінності свободи та любові, як дороговказ для побудови нашого щасливого майбутнього.

28 листопада у Києві розпочався шостий Жіночий український конгрес, темою якого є цінності під час війни. Захід присвячений викликам, які постають перед жінками під час війни, та тим цінностям, з якими українська та світова спільнота ці виклики долають.

Джерело: Український жіночий конгрес

Фото: Український жіночий конгрес