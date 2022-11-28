Листопад, 28 в 11:47

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що українські жінки з усіма випробуваннями через війну стали сенсацією у світі.

Про це вона заявила у своєму виступі на шостому Українському жіночому конгресі.

За її словами, щорічну премію Джона Маккейна присудили українським жінкам за лідерство на державній службі.

Зараз дивляться

– Принагідно переадресовую її вам, дорогі жінки, – сказала Олена Зеленська.

Перша леді наголосила, що коли розповідає світу про українських жінок, то обов’язково згадує про 40 тис. жінок-добровольців у лавах ЗСУ і про мільйони жінок на інших фронтах спротиву.

Наші медикині, волонтерки, вчительки – усі вони роблять свою роботу попри обстріли. На жінках-підприємицях тримається третина бізнесу, який живить економіку України.

– Розповідаю про героїнь, які витримали полон та окупацію, але не зламалися, про мільйони тих, які полишили дім, щоб врятувати дітей. Я розповідаю історії жіночих доль, щоб світ уявив їх не як цифри у статистиці, а як особистості… Розповідаю про старосту Мотижина Ольгу Сухенко, вбиту окупантами за допомогу односельцям. Про виховательку Наталю Писоцьку, яка врятувала 30 вихованців будинку дитини. Акушерку Тетяну Соколову, що прийняла десятки пологів під обстрілами в Маріуполі, – зауважила Олена Зеленська.

А ще перша леді згадала про бойових медикинь Тайру та Пташку, які побували у ворожому полоні. За її словами, історій про таких жінок насправді набагато більше. Історії важкі, проте вимагають від нас бути сильнішими заради перемоги.

Українські жінки за місяці війни навчилися жити з цією війною.

Українки навчилися миттєво доставляти гуманітарні вантажі, евакуювати найскладнішими маршрутами, користуватися зброєю та розбиратися в турнікетах, дронах і тактичній медицині, а тепер ще й в електрогенераторах.

– Кожна жінка у нас мультизадачна, – зауважила Олена Зеленська.

За словами першої леді, після війни наша держава має якнайкраще попіклуватися про жінок. Подумати про безбар’єрність, рівність у можливостях, оплаті та ставленні.

Основною ідеологією України має бути людиноцентричність.

28 листопада у Києві розпочався шостий Жіночий український конгрес, темою якого є цінності під час війни. Захід присвячений викликам, які постають перед жінками під час війни, та тим цінностям, з якими українська та світова спільнота ці виклики долають.

Джерело: Український жіночий конгрес

Фото: Український жіночий конгрес