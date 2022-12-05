ППО збила понад 60 із близько 70 ракет російських окупантів – Повітряні сили ЗСУ

Грудень, 05 в 17:52

У понеділок, 5 грудня, українські сили протиповітряної оборони збили понад 60 ракет російських окупантів.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, загалом ворог випустив понад 70 ракет.

За попередньою інформацією, пуски 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 здійснювались із восьми літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області.

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– Також противник завдав удару 22-ма крилатими ракетами типу Калібр із кораблів Чорноморського флоту. З акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 трьома крилатими ракетами Х-22, а також винищувачі Су-35 шістьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П, – йдеться у повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил ЗС України та інших складових Сил оборони.