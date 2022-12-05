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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Бої на Донбасі й розробка українського дрона: що відбувається на 285 добу війни (онлайн)

Бої на Донбасі й розробка українського дрона: що відбувається на 285 добу війни (онлайн)

Україна продовжує працювати синхронно з енергосистемою Європи, а не продавати електроенергію партнерам, заявив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Згідно з прогнозами Світового банку, післявоєнна відбудова України коштуватиме близько €500-600 млрд.

З 5 грудня Київ, Одеса, Дніпро, Донеччина повертаються до графіків стабілізаційних відключень електрики.

Під час часткової окупації Київської області російські військові, які перебували в аеропорту Гостомеля, обікрали український літак Ан-225 Мрія, розбомблений ними у лютому, повідомив командир четвертої бригади оперативного реагування Нацгвардії Артем Ілюхін.

Росія продовжує зазнавати втрат на Донецькому та Луганському напрямках. Лікувальні заклади Донецька переповнені пораненими військовослужбовцями ворога.

Український ударний безпілотник перебуває на фінальній стадії випробувань. Він має бойову частину у 75 кг та дальність польоту до 1 тис. км, повідомила речниця державного концерну Укроборонпром Наталія Сад.

Російські військові посилюють терор на окупованих територіях Херсонської області, а саме обмежують права і свободи цивільних громадян.

РФ готує нову масовану ракетну атаку по Україні, яка може статися будь-якої миті, попередила керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Південь Наталія Гуменюк.

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00:23 - 05 грудня

Україна продовжує працювати синхронно з енергосистемою Європи, а не продавати електроенергію партнерам. Про це заявив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

– І тут я хочу розвіяти зрадоньку, що Україна продає електроенергію. Ми не експортуємо електроенергію, – написав він.

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00:20 - 05 грудня

Європейська комісія підготувала новий пакет санкцій проти РФ, який можуть ухвалити вже за тиждень.

Про це у Twitter повідомив спеціальний кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк, який перебуває у Брюсселі.

– Європейська комісія сьогодні поінформувала країни-члени ЄС про 9 пакет санкцій проти Росії. Цікаво, що Білорусь не потрапила під санкції (знову). Близько 180 назв у списку, спрямованих на банки, ЗМІ та технології, можливо, буде погоджено на зустрічі глав МЗС ЄС 12 грудня, – написав Джозвяк.

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00:19 - 05 грудня

4 грудня російські військові автоматною чергою обстріляли акваторію річки Дніпро, внаслідок чого загинула 65-річна жінка. Про це повідомила Херсонська міськрада.

– Жінка разом із чоловіком на човні перетинали Дніпро, їдучи з дачі у Голопристанському районі. На жаль, жінка не вижила. Чоловік внаслідок ворожого обстрілу не постраждав, – йдеться у повідомленні.

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00:18 - 05 грудня

У Запоріжжі прогриміли потужні вибухи після сигналу повітряної тривоги у місті та області.

За попередніми даними, російські загарбники обстрілюють Запоріжжя з зенітно-ракетних систем С-300 з окупованих територій України.

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