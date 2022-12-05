Бої на Донбасі й розробка українського дрона: що відбувається на 285 добу війни (онлайн)

Україна продовжує працювати синхронно з енергосистемою Європи, а не продавати електроенергію партнерам, заявив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Згідно з прогнозами Світового банку, післявоєнна відбудова України коштуватиме близько €500-600 млрд.

З 5 грудня Київ, Одеса, Дніпро, Донеччина повертаються до графіків стабілізаційних відключень електрики.

Під час часткової окупації Київської області російські військові, які перебували в аеропорту Гостомеля, обікрали український літак Ан-225 Мрія, розбомблений ними у лютому, повідомив командир четвертої бригади оперативного реагування Нацгвардії Артем Ілюхін.

Росія продовжує зазнавати втрат на Донецькому та Луганському напрямках. Лікувальні заклади Донецька переповнені пораненими військовослужбовцями ворога.

Український ударний безпілотник перебуває на фінальній стадії випробувань. Він має бойову частину у 75 кг та дальність польоту до 1 тис. км, повідомила речниця державного концерну Укроборонпром Наталія Сад.

Російські військові посилюють терор на окупованих територіях Херсонської області, а саме обмежують права і свободи цивільних громадян.

РФ готує нову масовану ракетну атаку по Україні, яка може статися будь-якої миті, попередила керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Південь Наталія Гуменюк.