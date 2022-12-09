Грудень, 09 в 13:41

Із початком повномасштабної війни в нашій країні мільйони українців виїхали за кордон. Шукаючи прихистку та безпеки, люди тікали до Польщі, Німеччини, Великої Британії та інших європейських країн.

Своєю чергою, кожна країна йшла назустріч біженцям, забезпечуючи їх житлом, фінансовою підтримкою, допомогою з документами тощо.

Факти ICTV дізнавались, як зміняться виплати для біженців у Німеччині та скільки отримуватимуть українці з 1 січня 2023 року.

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Яку фінансову допомогу отримуватимуть українці в Німеччині у 2023 році

З 24 лютого 2022 року Німеччина прийняла понад 900 тис. українських біженців. Відтоді правила вʼїзду, перебування та розмір виплат дещо змінилися.

Як і раніше, українці можуть в’їжджати на територію Німеччини без візи, проте перебувати у країні без реєстрації дозволено на термін до 90 днів.

Після того, як дні безвізу вичерпаються, потрібно або виїжджати з Німеччини, або обов’язково подавати заявку на набуття статусу тимчасового захисту. До речі, біометричний закордонний паспорт для в’їзду не вимагається. Достатньо мати ID-картку чи паспорт, а для дітей – свідоцтво про народження.

Що стосується грошових виплат для українських біженців, то з 1 червня 2022 року в Німеччині їх видає центр зайнятості.

Регулярна виплата у рамках допомоги з безробіття становить €449 на місяць. Якщо українець проживає з родиною, то сума буде трохи меншою – €404 на особу.

Утім, із 1 січня 2023 року сума виплат збільшиться. Найвідчутніше збільшення очікується для одиноких дорослих або батьків-одинаків — їм додадуть €53, а розмір виплат збільшиться до €502 (зараз €449).

Тож, у 2023 році українські біженці в Німеччині отримуватимуть:

одинокі дорослі — €502 на місяць;

на місяць; батьки-одинаки — € 502 на місяць;

на місяць; повнолітні громадяни України — € 451 на місяць;

на місяць; діти 14-17 років – € 420 на місяць;

на місяць; діти 6-13 років – € 348 на місяць;

на місяць; діти до 5 років – €318 на місяць.

Чому збільшать допомогу

Планується, що з 2023 року українці, які потребують фінансової допомоги в Німеччині, отримуватимуть збільшену виплату. Про це повідомляє німецьке видання RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Федеральний міністр праці Губертус Гайль випустив проєкт, який передбачає, що з 1 січня 2023 року ставки виплат Hartz IV будуть відкореговані через інфляцію.

Українські біженці, які навесні 2022 року отримували допомогу для пошуку, з 1 червня були переведені в новий правовий статус. Тому влітку 2022 року біженці з України потрапили під дію базової німецької допомоги з безробіття Hartz IV (саме її призначає центр зайнятості).

Тобто розмір допомоги з безробіття для громадян Німеччини буде переглянуто, відповідно й українці, які мають статус тимчасового захисту, можуть очікувати підвищення виплат у 2023 році.