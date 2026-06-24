Воротар збірної Норвегії з хокею Генрік Хаукеланд, який був визнаний найкращим голкіпером ЧС-2026, не зможе виступити за національну команду через перехід до російського клубу КХЛ Трактор (Челябінськ).

Про це пише NRK.

Хаукеланд втратить місце у збірній Норвегії через Росію

Генрік Хаукеланд втратить місце у національній збірній Норвегії з хокею щонайменше на період виступів за російський клуб.

Зараз дивляться

У 2022 році Норвезька хокейна асоціація ухвалила правило, згідно з яким гравці, що виступають у Росії або Білорусі, не можуть грати за збірну.

– За визначенням, його не можна викликати до національної збірної, якщо тільки геополітична ситуація не зміниться кардинально, — заявив генеральний секретар асоціації Петтер Салстен.

За словами Салстена, під час розмови з Хаукеландом хокейна асоціація просила його оцінити всі наслідки, які матиме для нього такий перехід.

— Ми не давали йому порад, але попросили його зважити всі наслідки, – зазначив він.

Раніше цього року Хаукеланд став одним із найбільших героїв Норвегії на чемпіонаті світу, продемонструвавши чудову гру на воротах. Він також допоміг Норвегії здобути історичну бронзову медаль.

Після чемпіонату його також визнали найкращим воротарем турніру.

У вівторок російський хокейний клуб заявив, що Хаукеланд підписав дворічний контракт. 31-річний Хаукеланд минулого сезону грав за німецький клуб Штраубінг Тайгерс. Раніше він також виступав за Бьоркловен, Лександ, Тімро та Фер’єстад.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.