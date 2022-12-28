В Одесі розпочали демонтаж пам’ятника Катерині ІІ

Грудень, 28 в 12:40

Вранці 28 грудня у центрі Одеси почали демонтувати пам’ятник Катерині II на однойменній площі.

Внаслідок чого було перекрито рух транспорту на площі. Комунальники розпочали підготовку до демонтажу та розбирають нещодавно зведений навколо пам’ятника саркофаг. На місці перебувала велика кількість охорони.

Нагадаємо, що 30 листопада Одеська міська рада проголосувала за демонтаж пам’ятників Катерині II та Суворову більшістю голосів. Скульптурну композицію вирішили передати на зберігання в Одеський художній музей.

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Раніше речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що фігура імператриці не має історичної цінності, вона була відлита в 2007 році, а фігури фаворитів — експонати, що перебувають на балансі Музею Блещунова.

Фото: Факти ICTV