31 грудня – останній день. В УПЦ закінчується оренда храмів Києво-Печерської лаври

Грудень, 26 в 23:10

В Української православної церкви (Московського патріархату) планують забрати орендовані нею храми на території Києво-Печерської лаври. Йдеться зокрема про Трапезну церкву та Успенський собор.

Про це заявив намісник лаври митрополит Павло, який звернувся із закликом до президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ (МП) храми Києво-Печерської лаври.

— Сьогодні директор музею сповістив нас про те, що ми можемо служити востаннє 31 грудня, а вже наступного дня ми не маємо права переступити поріг Трапезного та Успенського соборів, – сказав митрополит.

За словами намісника лаври, представники УПЦ (МП) не отримали письмового повідомлення про те, що їх позбавляють можливості використовувати вищезгадані собори, хоча їх мали сповістити про це за місяць.

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Також Павло попросив, щоби “люди, які не мають стосунку до церкви, не вказували, коли нам святкувати Різдво і до якої церкви ходити”.

Під час недільної служби у лаврі митрополит Павло поскаржився прихожанам церкви, що в УПЦ закінчується термін договору оренди двох храмів.

Зокрема намісник Лаври жалівся, що представники влади “роблять підступи святій церкві” (“делают козни святой церкви”, – в оригіналі) і “народу, який живе в Україні”. А ще заявив, що він нібито кілька разів телефонував главі МКІП, але той “жодного разу не взяв слухавки”.

Видання BBC News Україна пише, що у грудні 2022 року завершується оренда УПЦ двох храмів Верхньої лаври.

Джерело ВВС у владі, близьке до релігійної сфери, підтвердило варіант розвитку подій, коли після закінчення оренди храмів туди не пустять представників УПЦ МП.

У владі натякали, що їх могли б передати в користування Православній церкві України. Але офіційних повідомлень про це не було.

Впродовж цього року СБУ проводить обшуки в єпархіях УПЦ. Правоохоронці повідомляють про виявлення заборонених предметів, як-от пропагандистська література та матеріали з наративами “русского міра”.

Зеленський доручив з’ясувати зв’язок УПЦ з Російською православною церквою, а також спеціальним законом заборонити діяльність в Україні афільованих з Москвою церков та перевірити підстави користування церквами будівель Києво-Печерської лаври.

Також президент з подачі РНБО та СБУ запровадив санкції проти верхівки УПЦ МП, зокрема проти митрополита Павла і керуючого справами УПЦ митрополита Антонія.