Історична подія: як відбулося богослужіння ПЦУ з нагоди Різдва у Києво-Печерській лаврі

Січень, 07 в 14:02

У Києво-Печерській лаврі 7 січня відбулося справді історичне богослужіння під проводом Блаженнішого митрополита та очільника Православної церкви України Епіфанія.

Це перша різдвяна служба ПЦУ на території лаври, адже раніше богослужіння тут проводила лише УПЦ (МП).

Вхід до Києво-Печерської лаври був вільний, однак необхідно було пройти через рамку-металошукач, як в аеропорту.

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Як повідомив журналіст Фактів тижня Сергій Костеж, жодних провокацій чи спроб зірвати службу з боку представників УПЦ (МП) не було.

Окремо здійснювався пропуск до Нижньої лаври, де вели службу представники УПЦ (МП). За спостереженням наших журналістів, порівняно з кількістю вірян, які прийшли на службу до Успенського собору, у Нижній лаврі людей було небагато.

В Успенському соборі під час служби ніде було яблуку впасти. За оцінками, богослужіння відвідали кілька сотень вірян ПЦУ. Біля собору було встановлено великий екран для перегляду трансляції богослужіння, але туристи та віряни, які відвідали Києво-Печерську лавру, намагалися потрапити до середини святині.

Востаннє незалежна від Москви українська церква служила на території лаври ще понад 300 років тому.

Сьогоднішня служба стала можливою через те, що в УПЦ (МП) спливла оренда двох храмів: Успенського собору та Трапезної церкви на території Києво-Печерської лаври. Вона закінчилася 1 січня, і держава вирішила не продовжувати її, а ПЦУ отримала спеціальний дозвіл на проведення різдвяної служби в Успенському соборі.

— Це як падіння Берлінського муру для Європи. Маємо надію, що з цього почнеться повне об’єднання українського православ’я. І всі, хто є здоровими людьми в УПЦ Московського патріархату, приєднаються до ПЦУ, – каже релігієзнавець Юрій Чорноморець.

Митрополит Епіфаній привітав усіх з Різдвом та відзначив, що нарешті на території Києво-Печерської лаври звучить українська молитва і немає “русского міра”. Він побажав головного, щоб світло перемогло темряву, а всі українці повернулися у свої домівки.

Як зазначила журналістка Фактів ICTV Христина Гавриш, правоохоронці стежили та продовжують стежити за дотриманням порядку на території Києво-Печерської лаври.