Січень, 21 в 11:56

Сьогодні, 21 січня, у Броварах під Києвом прощаються з 5-річною Міланою Пономаренко та її мамою Оленою, які загинули 18 січня під час авіакатастрофи гелікоптера, який впав на дитсадок.

Про це повідомляє місцеве видання Трибуна Бровари.

18 січня зранку чоловік Олександр чекав у автомобілі, а Олена з маленькою донькою якраз зайшли всередину дитячого садочка, як на дах впав гелікоптер. Побачивши це, чоловік одразу кинувся туди.

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Впродовж дня рідні шукали маму з донькою в лікарнях міста, проте їх ніде не було.

В списку загиблих їх також не було. Згодом міський голова запросив Олександра до моргу. Там чоловік зміг упізнати доньку за сережками, тіло дружини було сильно понівечене.

З’ясувалось, що Олена та Мілана згоріли живцем.

5-річна Мілана і її старша сестричка – 13-річна Єва, займалася гімнастикою. 35-річна мама Олена працювала в логістичній компанії заступницею головного бухгалтера.

Попрощатися із загиблими мамою та маленькою донечкою прийшли сотні місцевих жителів, а також міський голова Ігор Сапожко.

Похоронять маму і доньку завтра в селі Новоукраїнка Чернігівської області, звідки родом Олена.

Нагадаємо, що трагедія сталася вранці 18 січня у Броварах. Гелікоптер, на якому летіло керівництво МВС, впав на дитячий садочок.

Очевидці катастрофи розповіли, як виховательки передавали дітей з вікон, що палали, підлітки обробляли їм рани, священник відкрив двері церкви, волонтери разом з поліцією почали оперативно складати списки постраждалих.

Внаслідок авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін, держсекретар Юрій Лубкович, а також заступник керівника Патронатної служби Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко та провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький.

Фото: Трибуна Бровари