Березень, 10 в 13:53

У Міноборони дали роз’яснення щодо категорій військовослужбовців, які мають право на додаткову винагороду 100 тис. грн за безпосередню участь у бойових діях.

Українські військовослужбовці, які беруть безпосередню участь у боях на лінії фронту, мають право на додаткові виплати у розмірі 100 тис. грн. У Департаменті соціального забезпечення Міноборони дали роз’яснення щодо категорій військовослужбовців.

Щомісяця ті, хто перебуває на фронті, отримує грошове забезпечення, розмір якого з 1 березня становить щонайменше 20 100 грн, та додаткові виплати.

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– Додаткова винагорода за безпосередню участь у бойових діях становить 100 тис. грн за повний місяць такої участі. Ураховуючи зазначене, якщо військовослужбовець цілий місяць брав безпосередню участь у бойових діях (без умови обов’язкового безпосереднього вогневого контакту з ворогом) на лінії бойового зіткнення, то за цей місяць він отримав щонайменше 120 100 грн, – кажуть в МОУ.

А конкретний розмір місячних виплат залежить від посади військового.

Категорії військовослужбовців, які отримують 100 тис. грн додаткової винагороди на місяць:

хто виконує завдання під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно;

з виявлення повітряних цілей противника в районах ведення воєнних (бойових) дій;

зі здійснення польотів, ведення повітряного бою в районах ведення воєнних (бойових) дій;

з вогневого ураження противника у складі підрозділу (засобу) ракетних військ і артилерії у районах ведення воєнних (бойових) дій;

з вогневого ураження повітряних (морських) цілей противника;

з виводу повітряних суден з-під удару противника з виконанням зльоту; кораблями, катерами, суднами в морській, річковій акваторії (поза межами внутрішніх акваторій портів, пунктів базування, місць тимчасового базування);

з відбиття збройного нападу (вогневого ураження противника) на об’єкти, що охороняються, звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення або насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою;

на території противника (зокрема на території між позиціями військ противника та своїх військ, тимчасово окупованих (захоплених) противником);

медичному персоналу медичних частин та підрозділів у районах ведення воєнних (бойових) дій.

Джерело: АрміяInform