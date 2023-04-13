Наталія Кулик, Журналістка Факти ICTV
Наталія Кулик, Журналістка Факти ICTV
Чи підвищуватиме влада тарифи на електроенергію у 2023 році – прогноз експерта
У 2023 році або навіть до кінця воєнного стану влада, ймовірно, не змінюватиме тарифи на електроенергію.
Про це ексклюзивно журналістці програми Факти ICTV Наталії Кулик заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
Проте він наголосив, що у 2024 році в Україні може статися страшна криза в енергосистемі, адже зараз вже є дефіцит 30 млрд грн, і він буде лише зростати, як снігова груда.
Харченко зауважив, що Україні необхідні великі інвестиції на ремонтні роботи обладнання після атак РФ.
Нагадаємо, що Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російська кампанія зі зруйнування об’єднаної енергетичної системи України взимку 2022-2023 років зазнала невдачі.
Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.Маргарита Верещагіна