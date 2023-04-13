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Наталія Кулик, Журналістка Факти ICTV

Чи підвищуватиме влада тарифи на електроенергію у 2023 році – прогноз експерта

Чи підвищуватиме влада тарифи на електроенергію у 2023 році – прогноз експерта

У 2023 році або навіть до кінця воєнного стану влада, ймовірно, не змінюватиме тарифи на електроенергію.

Про це ексклюзивно журналістці програми Факти ICTV Наталії Кулик заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Проте він наголосив, що у 2024 році в Україні може статися страшна криза в енергосистемі, адже зараз вже є дефіцит 30 млрд грн, і він буде лише зростати, як снігова груда.

Харченко зауважив, що Україні необхідні великі інвестиції на ремонтні роботи обладнання після атак РФ.

Нагадаємо, що Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російська кампанія зі зруйнування об’єднаної енергетичної системи України взимку 2022-2023 років зазнала невдачі.

Війна в Україні, електроенергія, Енергетика
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