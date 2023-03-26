Спершу фільтрація: окупанти в Бердянську видаватимуть перепустки на пересування регіоном
Фото: УНІАН
У Бердянську Запорізької області російська окупаційна так звана адміністрація оголосила про нове розпорядження для місцевих жителів.
За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, до 1 квітня люди мають отримати в міській комендатурі перепустки для переміщення тимчасово захопленими територіями Запорізької області.
Зробити це зможуть лише ті, хто “успішно” пройде фільтрацію.
Зараз дивляться
– Перепустки видаватимуться окремо на людей та на транспортні засоби, – зазначають у Генштабі ЗСУ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 396-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.