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Факти / Україна

Спершу фільтрація: окупанти в Бердянську видаватимуть перепустки на пересування регіоном

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
російські військові
Фото: УНІАН

У Бердянську Запорізької області російська окупаційна так звана адміністрація оголосила про нове розпорядження для місцевих жителів.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, до 1 квітня люди мають отримати в міській комендатурі перепустки для переміщення тимчасово захопленими територіями Запорізької області.

Зробити це зможуть лише ті, хто “успішно” пройде фільтрацію.

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– Перепустки видаватимуться окремо на людей та на транспортні засоби, – зазначають у Генштабі ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 396-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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