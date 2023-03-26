Спершу фільтрація: окупанти в Бердянську видаватимуть перепустки на пересування регіоном

Березень, 26 в 6:57

У Бердянську Запорізької області російська окупаційна так звана адміністрація оголосила про нове розпорядження для місцевих жителів.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, до 1 квітня люди мають отримати в міській комендатурі перепустки для переміщення тимчасово захопленими територіями Запорізької області.

Зробити це зможуть лише ті, хто “успішно” пройде фільтрацію.

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– Перепустки видаватимуться окремо на людей та на транспортні засоби, – зазначають у Генштабі ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 396-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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