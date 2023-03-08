Проводять обшуки та погрожують позбавити батьківських прав: у Бердянську окупанти змушують дітей ходити в російські школи

Березень, 08 в 15:59

На тимчасово окупованих територіях, зокрема у Бердянську на Запоріжжі, ворог продовжує тиснути на місцевих мешканців, аби вони віддавали своїх дітей до пропагандистських шкіл.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

– До батьків приходять з обшуками, аби перевірити техніку на предмет навчання дітей в українських школах онлайн. Під час обшуків їм погрожують штрафами й тим, що відберуть дітей, якщо батьки не віддадуть їх до російської школи. Якщо дітям вже є 14 років, то на них тиснуть, аби ті отримували паспорт РФ, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія примусово утримує щонайменше 6 тис. українських дітей, щоб здійснити політичне перевиховання.

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Дослідники з Єльського університету ідентифікували щонайменше 43 табори та інші об’єкти в окупованому Криму та Росії, де утримували українських дітей у рамках “широкомасштабної систематичної мережі”, якою керує РФ після повномасштабного вторгнення в Україну.