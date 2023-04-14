У п’ятницю, 14 квітня, на Закарпатті зафіксували землетрус магнітудою 3,2 за шкалою Ріхтера.

Про це поінформували в Головному центрі спеціального контролю.

Підземні поштовхи були зафіксовані о 04:54:50 (за київським часом).

Епіцентр землетрусу розташований на відстані 11 км на схід від міста Іршава (Закарпатська область), на глибині 4 км.

Згідно з класифікацією землетрусів, цей належить до ледве відчутних. Це означає, що коливання відчувають лише окремі люди, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах будівель.

Востаннє землетрус із цього району магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера) був зареєстрований 5 квітня цього року.

У лютому землетрус магнітудою до 3 балів стався на території тимчасово окупованого Криму. Епіцентр поштовхів було зафіксовано між Ялтою та Алуштою.

На думку сейсмолога Олександра Кендзери, в Україні можливі сильні землетруси. Йдеться, зокрема, про Київ та Кримський півострів. Він пояснив, що Україна належить до того ж сейсмоактивного поясу, де виникли землетруси в Туреччині.

Джерело: Головний центр спеціального контролю

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