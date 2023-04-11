Гвардія наступу збільшується: відкрито набір до харківської Хартії

До штурмових бригад Гвардії наступу додалась дев’ята. Йдеться про харківську бригаду Хартія.

Про це повідомили у Telegram-каналі Гвардії наступу.

— Хартія! Ласкаво просимо в родину! Гвардія наступу збільшується — до штурмових бригад приєднується харківська Хартія. Успіху, захисники! Час повертати своє, – йдеться у повідомленні.

В ефірі телемарафону Єдині новини заступниця очільника МВС Катерина Павліченко уточнила, що Хартія буде дев’ятою у складі Гвардії наступу та сьомою бригадою у Національній гвардії.

Заявку до бригади можна подати на сайті Гвардії наступу або офлайн у ЦНАП.

Охочі подати свої заявки самі можуть обрати бригаду, до якої приєднатися: Азов, Спартан, Рубіж, Червона калина, Сталевий кордон, Кара-Даг, Лють, Буревій та Хартія.

1 квітня очільник МВС Ігор Клименко повідомив про продовження набору до Гвардії наступу. Він уточнив, що відомство вирішило продовжити набір добровольців, щоб сформувати резерви.

Фото: 13 Бригада Національної гвардії України Хартія

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