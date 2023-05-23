Син не хоче повертатися додому – так сподобався Львів: хто і як допомагає ВПО у модульному містечку

Товариство Червоного Хреста України за підтримки Фундації Кока-Кола допомагають українським переселенцям. 54 генератори для центрів колективного розміщення внутрішньо переміщених осіб та 5 тис. спальних комплектів для їх мешканців передали українським громадам Товариство Червоного Хреста України за підтримки Фундації Кока-Кола.

Найбільший із центрів, куди приїхала ця гуманітарна допомога – модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб у Сихівському районі Львова. Воно отримало потужний генератор на 55 кВт, що дасть змогу безперебійно функціонувати комунальним мережам містечка, завжди мати гарячу воду та опалення в холодну пору року.

Таїсія Шемельова зі Слов’янська Донецької області мешкає в містечку разом із 18-річною донькою, яка зараз навчається на кухаря, і літньою мамою, яка вже двічі перенесла інсульт. Розповідає, що скаржитися немає на що. Тут добре годують, дають одяг. Є можливість забезпечити літню жінку необхідними ліками.

Кімната, в якій вони живуть, невелика, але тепла, затишна, обладнана всім необхідним. Родині допомогли вибратися з небезпечної зони волонтери. З собою вони встигли взяти тільки документи.

– Ми їхали в нікуди і без нічого. На збори було п’ять хвилин, – згадує переселенка з Ізюмського району Харківської області Юлія Ковалівська.

Разом із сином вона приїхала до Львова в березні минулого року.

– Ми вже майже звикли до життя в модульному містечку. Синові дуже сподобався Львів. Він навіть зізнався якось, що не хоче звідси їхати, – усміхається Юлія.

Це модульне містечко – одне з найбільших в Україні, розраховане на 1 400 осіб. Нині тут проживає близько тисячі наших співвітчизників. Двоповерхові модулі підготовлені для комфортного житла цілий рік, мають кімнати, кухню та душ із туалетом.

За словами директора Львівського міського центру соціальної підтримки Володимира Головатого, люди проживають тут повністю безоплатно. Місто власним коштом забезпечує жителів містечка предметами гігієни та побутовою хімією.

– Люди гарантовано отримують одноразове харчування – обід, та мають можливість готувати собі їжу самостійно. Є бойлери, які 24 год на добу забезпечують гарячою водою, – розповідає Володимир Головатий.

Директор Центру наголошує на постійному зв’язку з місцевим осередком Товариства Червоного Хреста України, співробітники якого завжди готові допомогти у розв’язанні проблем, намагаються оперативно забезпечити людей усім необхідним.

Майже третина від усіх мешканців містечка – діти. Для маленьких переселенців волонтери намагаються зробити комфортний ігровий простір, де вони могли б почуватися спокійно і захищено.

– Завдяки тривалій співпраці з соціально відповідальними компаніями, а також завдяки Національному комітету Товариства Червоного Хреста України ми маємо можливість забезпечити ті потреби, які є на сьогодні у вимушених переселенців, – розповів голова Львівської обласної організації Червоного Хреста України Іван Семерак.

Директор з корпоративних зв’язків та сталого розвитку Coca-Cola HBC в Україні, Вірменії та Молдові Андрій Бублик зазначає:

– Взимку Кока-Кола привезла в Україну 70 тис. продуктових наборів для жителів постраждалих громад та внутрішньо переміщених осіб, а зараз Фундація Кока-Кола посилено облаштовує заклади, які приймають внутрішньо переміщених осіб – модульні містечка, гуртожитки, лікарні, інтернати, амбулаторії та інші, забезпечуючи їх ковдрами, подушками, постільною білизною та генераторами. Також електрогенератори поїдуть до громад у різних куточках України. Це зробить громади менш вразливими та більш захищеними, більш стійкими до викликів.

Керівник управління соціального захисту Львівської міської ради Ігор Кобрин від імені громади міста висловив подяку Товариству Червоного Хреста України та Системі Компанії Кока-Кола в Україні за постійну допомогу для внутрішньо переміщених українців.

Від лютого 2022 року Система Компаній Кока-Кола та Фундація Кока-Кола спільно виділили понад $20 млн на надання гуманітарної допомоги та підтримку співробітників компанії, які працюють в Україні.

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