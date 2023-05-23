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Общество
Виктория Яснопольская, журналист раздела Здоровья

Сын не хочет возвращаться домой — так понравился Львов: кто и как помогает ВПЛ в модульном городке

кока-кола

Общество Красного Креста Украины при поддержке Фонда Кока-Кола помогает украинским переселенцам.  54 генератора для центров коллективного размещения внутренне перемещенных лиц и 5 тыс. спальных комплектов для их жителей передали украинским общинам Общество Красного Креста Украины при поддержке Фонда Кока-Кола.

Самый большой из центров, куда приехала эта гуманитарная помощь — модульный городок для внутренне перемещенных лиц в Сиховском районе Львова. Он получил мощный генератор на 55 кВт, что позволит бесперебойно функционировать коммунальным сетям городка, всегда иметь горячую воду и отопление в холодное время года.

Таисия Шемелева из Славянска Донецкой области живет в городке вместе с 18-летней дочерью, которая сейчас учится на повара, и пожилой мамой, которая уже дважды перенесла инсульт. Рассказывает, что жаловаться не на что. Здесь хорошо кормят, дают одежду. Есть возможность обеспечить пожилую женщину необходимыми лекарствами.

Комната, в которой они живут, небольшая, но теплая, уютная, оборудована всем необходимым. Семье помогли выбраться из опасной зоны волонтеры. С собой они успели взять только документы.

— Мы ехали в никуда и без ничего. На сборы было пять минут, — вспоминает переселенка из Изюмского района Харьковской области Юлия Ковалевская.

кока-кола

Вместе с сыном она приехала во Львов в марте прошлого года.

— Мы уже почти привыкли к жизни в модульном городке. Сыну очень понравился Львов. Он даже признался как-то, что не хочет отсюда уезжать, — улыбается Юлия.

Этот модульный городок — один из самых больших в Украине, рассчитанный на 1 400 человек. Сейчас здесь живет около тысячи наших соотечественников. Двухэтажные модули подготовлены для комфортного жилья круглый год, имеют комнаты, кухню и душ с туалетом.

По словам директора Львовского городского центра социальной поддержки Владимира Головатого, люди проживают здесь полностью бесплатно. Город за свой счет обеспечивает жителей городка предметами гигиены и бытовой химией.

— Люди гарантированно получают одноразовое питание — обед, и имеют возможность готовить себе пищу самостоятельно. Есть бойлеры, которые 24 часа в сутки обеспечивают горячей водой, — рассказывает Владимир Головатый.

Директор Центра отмечает постоянную связь с местной ячейкой Общества Красного Креста Украины, сотрудники которого всегда готовы помочь в решении проблем, стараются оперативно обеспечить людей всем необходимым.

Почти треть от всех жителей городка — дети. Для маленьких переселенцев волонтеры стараются сделать комфортное игровое пространство, где они могли бы чувствовать себя спокойно и защищенно.

кока-кола

— Благодаря длительному сотрудничеству с социально ответственными компаниями, а также благодаря Национальному комитету Общества Красного Креста Украины мы имеем возможность обеспечить те потребности, которые есть сегодня у вынужденных переселенцев, — рассказал председатель Львовской областной организации Красного Креста Украины Иван Семерак.

Директор по корпоративным связям и устойчивому развитию Coca-Cola HBC в Украине, Армении и Молдове Андрей Бублик отмечает:

— Зимой Кока-Кола привезла в Украину 70 тыс. продуктовых наборов для жителей пострадавших общин и внутренне перемещенных лиц, а сейчас Фонд Кока-Кола усиливает учреждения, которые принимают внутренне перемещенных лиц — модульные городки, общежития, больницы, интернаты, амбулатории и другие, обеспечивая их одеялами, подушками, постельным бельем и генераторами. Также электрогенераторы поедут в общины в разных уголках Украины. Это сделает общины менее уязвимыми и более защищенными, более устойчивыми к вызовам.

Руководитель управления социальной защиты Львовского городского совета Игорь Кобрин от имени общины города выразил благодарность Обществу Красного Креста Украины и Системе Компании Кока-Кола в Украине за постоянную помощь для внутренне перемещенных украинцев.

С февраля 2022 года Система Компаний Кока-Кола и Фонд Кока-Кола совместно выделили более $20 млн на оказание гуманитарной помощи и поддержку сотрудников компании, работающих в Украине.

Coca-Cola, Благотворительность, Война в Украине, Львов, Переселенці
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