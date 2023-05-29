Жительці Херсона вдалось повернути доньку, яку знайома вивезла до РФ заради фінансової вигоди

Світлані з Херсонщини вдалося повернути свою 15-річну доньку Аліну, яку для отримання соцвиплат вивезла на територію Росії мама ліпшої подруги.

Історію сім’ї розповідає The Guardian.

Зазначено, що мати з донькою опинилися під окупацією росіян, коли ті захопили частину Херсонської області. Євгенії, проросійсько налаштованій матері найкращої подруги Аліни, вдалося переконати дівчинку стати на бік агресора.

Так, спочатку жінка наполягала, щоб Аліна та її сім’я отримували продовольчу допомогу від окупаційної адміністрації. А згодом, коли українські війська наближались Херсона, переконувала, що вони завдадуть шкоди кожному, хто контактував з росіянами.

Коли Євгенія запропонувала втекти до Росії для “безпеки”, перелякана Аліна погодилася.

– Ця жінка збрехала Аліні. Вона сказала їй: “За те, що ви розмовляли з російськими солдатами та брали їжу та воду, українські солдати будуть катувати і вбивати вас. Нам потрібно тікати, тому що ми в небезпеці”, – розповіла Світлана.

Мама намагалась пояснити Аліні, що все це брехня, але вона повірила знайомій, вкрала свідоцтво про народження і поїхала у жовтні минулого року.

Вистеживши свою доньку через соціальні мережі, Світлана виявила, що Аліну відвезли в село за 1500 км від дому.

Коли Світлана зв’язалася з Аліною в месенджері, Аліна плакала. Коли Євгенія дізналася про цей контакт, вона забрала в Аліни телефон.

– Мені було так страшно. Євгенія була такою доброзичливою, коли я була в Україні, але вона мене обдурила. Коли вона дізналася, що я розмовляю з матір’ю, вона розлютилася і вдарила мене. Вона була одержима грошима і тим, що вона могла б отримати від влади за турботу про мене, – розповіла п’ятнадцятирічна дівчина.

Щоб повернути доньку, Світлана вирушила в Росію через Польщу і Білорусь. Коли вона приїхала у село, куди вивезли Аліну, то дізналася, що Євгенія відправила дівчинку до реабілітаційного центру, доки сама готувала документи на усиновлення.

Зрештою Світлані вдалось забрати доньку додому за кілька днів до отримання нею російського свідоцтва про народження.

За словами колишнього дитячого омбудсмена Миколи Кулеби, який зараз керує рятувальною мережею Спасемо Україну, він чув і про інші випадки, коли українських дітей забирали у РФ заради фінансової вигоди.

– Один хлопчик, якого ми врятували з російської школи, сказав, що він був з іншим хлопчиком з Маріуполя, якого помістили в дуже бідну сім’ю алкоголіків. Його ігнорували, і він голодував щодня. На мій погляд, це свідчить про те, що його усиновили, щоб отримувати гроші для купівлі алкоголю, – сказав він.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що у кримінальних провадженнях зафіксовано понад 19 тисяч випадків примусового вивезення українських дітей на територію РФ.

Джерело : The Guardian

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