Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС: список найнеобхіднішого

Загроза вибуху на Запорізькій атомній станції зависла над Україною та світом. Все це – через дії армії Росії, яка захопила її та планує сценарій терористичного акту з радіаційним забрудненням.

Фахівці запевняють, що в разі вибуху на ЗАЕС, найперше правило – слухати вказівки влади, ДСНС та інших установ, які координуватимуть на місцях. Крім цього, потрібно залишатись у приміщенні, знайти укриття або підвал і чекати наступних вказівок. Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС: що має обов’язково бути вдома – читайте в матеріалі.

Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС: список ліків

За словами лікарки-ендокринолога Ілони Ханько, що б не сталося на ЗАЕС, йодна профілактика, про яку так активно говорять у соцмережах, не потрібна. Краще купити алюмінієво-антацидні сорбенти, маску, альгінати.

Чому не потрібно приймати йод, якщо станеться вибух на ЗАЕС

За словами лікаря, йод потрібен для захисту щитоподібної залози, для того, щоб ми дали їй стабільний йод, з якого вона утворюватиме гормони, щоб їй не потрібно було захоплювати ці радіоактивні частини, які можуть зруйнувати саму функцію щитоподібної залози, її активну діяльність.

Радіоактивний йод на самій ЗАЕС вже не виділяється, тому що він утворюється реакторами, енергоблоками, які працюють.

Останній енергоблок було зупинено у вересні 2022 року, тому вже більш ніж 9 місяців він не є активним. Тому й активного радіоактивного йоду там немає. А отже, і йод поки що не потрібен.

Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС: їжа, запаси води, одяг

При ядерній загрозі, згідно з рекомендаціями Центру громадського здоров’я, передусім потрібно підготувати питну воду та харчі. Для цього зробіть кількаденний запас води у герметичних місткостях. Продукти загорніть у плівки і покладіть у холодильник або шафу.

З одягу підготуйте змінку, респіратор, плащ, гумові чоботи та рукавички. Крім цього потрібна ватно-марлева пов’язка для захисту органів дихання.

Воду, яку ви запасли, потрібно вживати доти, поки не отримаєте інформації з офіційних джерел, що водопровідна вода безпечна. Важливо, що кип’ятіння води не позбавить її від радіації.

Запасіться їжею в герметичній упаковці. Саме вона є безпечною для вживання. Крім цього можна купити консерви чи законсервовані продукти.

Їжа у холодильнику також безпечна. Перед відкриттям герметичного пакування на продуктах потрібно протерти вологим рушником або серветкою всю його поверхню. Те ж необхідно зробити з ножами, виделками та ложками, яким ви збираєтеся користуватися.

На скільки днів потрібно запастися їжею та водою?

Варто запастися питною та технічною водою, а також їжею хоча б на три дні, а краще на тиждень. Не забудьте зробити запас корму та води і для своїх домашніх улюбленців, якщо вони у вас є.

Як все помити і себе, якщо водопровідна вода теж заражена?

У Центрі громадського здоров’я МОЗ України запевняють, що навіть якщо водопровідна вода забруднена, то її все одно можна використовувати для знезараження. Справа у тому, що будь-який радіоактивний матеріал, який потрапляє в поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та одягу.

Крім того, вода в інших ємностях у вашому домі, таких як унітаз або водонагрівач, не буде містити радіоактивних речовин. Водопровідну або колодязну воду можна використовувати для миття себе та упаковок їжі і води.

Крім цього підготуйте засоби гігієни:

мило;

антисептики;

серветки;

медичний спирт тощо.

Також варто мати ліхтарик, радіо, батарейки, аптечку (знеболювальне, ліки від діареї, сорбенти, ліки від підвищеної температури та алергії тощо), поліетиленову плівку та скотч, пакети для сміття, зовнішній акумулятор для мобільного телефону чи смартфону.

Після цього виберіть у своїй квартирі чи будинку приміщення, в якому немає вікон і кватирок. Наприклад, комору, ванну кімнату, підвал тощо. Після вибуху на ядерному об’єкті, насамперед, необхідно покинути вулицю і зачинитися в приміщенні.

До моменту евакуації ви повинні у кімнаті із найнеобхіднішими речами та продуктами. Не виходьте на вулицю, не відчиняйте вікна чи двері у своєму будинку без необхідності. Крім цього, радіоактивний пил осідає на всі поверхні. Тому тримайтеся подалі ручок, картин, стін, підвіконь тощо.

Коли можна виходити на вулицю та як убезпечити себе в укритті?

Якщо сповіщення про радіаційну аварію застало вас на підприємстві, то треба терміново призупинити професійну діяльність та протягом 7 хвилин направитись у сховище. Зберігати спокій та виконувати всі затверджені рекомендації.

Для об’єктів, які не мають сховища, укриття – негайно укрийтеся в ізольованій герметичній будівлі, приміщенні, будинку.

При аварійній небезпеці необхідно зберігати спокій та виконувати рекомендації військової адміністрації.

Для того, аби зменшити можливість проникнення радіації в приміщення – необхідно закрити всі вікна та двері. Зібрати документи, цінності, ліки, продукти, запас питної води та інші необхідні речі в герметичну валізу, яка захистить від радіаційного забруднення.

Рекомендується не виходити на вулицю 2-3 доби. Тож бажано мати відповідні запаси їжі та води на цей період, а ще краще – на тиждень.

Якщо все ж існує нагальна потреба виходу на вулицю, то перед виходом з будинку необхідно одягнути респіратор чи марлеву пов’язку, а також верхній одяг.

Після повернення з вулиці варто почати з обережного зняття одягу, починаючи з голови до ніг. Зняття взуття та одягу може зменшити забруднення на 90%.

Наступним кроком необхідно перемістити весь забруднений радіацією одяг в один ізольований контейнер, бажано мати сумку з етикеткою, де можна зазначити ім’я особи, що виходила на вулицю, дату, час та місце збору майна, табличку із попередженням про радіацію.

Сумки з верхнім одягом необхідно зберігати у безпечному місці для подальшої утилізації.

Після того, як одяг було знято, якщо це можливо, прийняти душ із теплою водою із додаванням нейтрального мила.

Евакуаційні заходи у безпечні місця проводяться за рішенням обласної військової адміністрації, тож слідкуйте за інформацією через радіо, інтернет чи телевізор.

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