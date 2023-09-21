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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Бачимо позитивний сигнал: Польща також готова розглянути український механізм експорту зерна

Бачимо позитивний сигнал: Польща також готова розглянути український механізм експорту зерна
Фото: Pexels

Не лише Румунія та Болгарія попри введення національних заборон на експорт українського зерна готові розглядати механізм спільної верифікації та погодження постачання, запропонований Україною, а й Польща.

Про це із посиланням на коментар заступника міністра економіки України – торгового представника України Тараса Качки в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Він зауважив, що Польша вже заявила, що готова працювати над розв’язанням цієї проблеми.

Зараз дивляться

– Я вірю, що до кінця тижня, ми зможемо досягти певного компромісу. Адже, насправді, як для Польщі, так і для України важливо розвивати співпрацю, торгівлю, сільське господарство і дбати про інтереси аграріїв один одного, а не лише реагувати на публічні критичні зауваження, – запевнив Качка.

Він зазначив, що фактично Україна запропонувала ввести механізм спільної верифікації та погодження постачання чотирьох видів сільськогосподарських товарів (пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику) до п’яти країн ЄС.

– У понеділок ми представили наш план контролю експорту сільгосппродукції всім державам-сусідам. Маємо дуже гарний відгук з боку Румунії та Болгарії, які досить позитивно відреагували, і не ввели національні заборони. Інші три країни, в тому числі і Польща, теж вже дають позитивні сигнали щодо готовності розглядати механізм, запропонований Україною, – пояснив Качка.

За його словами, це не розв’яже проблему повністю, тому що це фактично свідчитиме про торгівлю між Україною і цими п’ятьма країнами ЄС в ручному режимі.

– Але це буде кроком вперед і відмовою від заборон, які для нас неприйнятні по формі. Українська пропозиція може стати основою для розв’язання питання експорту агропродукції до п’яти країн ЄС, – говорить Качка.

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