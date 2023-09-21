Бачимо позитивний сигнал: Польща також готова розглянути український механізм експорту зерна

Не лише Румунія та Болгарія попри введення національних заборон на експорт українського зерна готові розглядати механізм спільної верифікації та погодження постачання, запропонований Україною, а й Польща.

Про це із посиланням на коментар заступника міністра економіки України – торгового представника України Тараса Качки в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Він зауважив, що Польша вже заявила, що готова працювати над розв’язанням цієї проблеми.

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– Я вірю, що до кінця тижня, ми зможемо досягти певного компромісу. Адже, насправді, як для Польщі, так і для України важливо розвивати співпрацю, торгівлю, сільське господарство і дбати про інтереси аграріїв один одного, а не лише реагувати на публічні критичні зауваження, – запевнив Качка.

Він зазначив, що фактично Україна запропонувала ввести механізм спільної верифікації та погодження постачання чотирьох видів сільськогосподарських товарів (пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику) до п’яти країн ЄС.

– У понеділок ми представили наш план контролю експорту сільгосппродукції всім державам-сусідам. Маємо дуже гарний відгук з боку Румунії та Болгарії, які досить позитивно відреагували, і не ввели національні заборони. Інші три країни, в тому числі і Польща, теж вже дають позитивні сигнали щодо готовності розглядати механізм, запропонований Україною, – пояснив Качка.

За його словами, це не розв’яже проблему повністю, тому що це фактично свідчитиме про торгівлю між Україною і цими п’ятьма країнами ЄС в ручному режимі.

– Але це буде кроком вперед і відмовою від заборон, які для нас неприйнятні по формі. Українська пропозиція може стати основою для розв’язання питання експорту агропродукції до п’яти країн ЄС, – говорить Качка.

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