Мобілізація народних депутатів надихне українців долучатися до армії – Жорін

До української армії можуть приєднатися публічні люди, народні депутати, інша так звана еліта або їхні діти. Це було б гарною мотивацією для звичайних українців, щоб вони працювали на перемогу.

Про це заявив колишній командир полку Азов, майор Збройних сил України, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін в інтерв’ю журналістці Фактів ICTV Христині Гавриш.

Мобілізація народних депутатів

– Щоб надихнути суспільство, було б правильно, щоб в армію пішли ті, хто вважає себе умовною елітою. Я далеко не всіх їх такими вважаю, але вони так собі накрутили і такими себе вважають. Публічні люди, відомі, народні депутати, не народні депутати, всі ті, кого люди бачать перед собою. Вони могли піти в армію як приклад або щоб пішли їхні діти, – заявив Жорін.

Заступник командира 3 ОШБр вважає, що це абсолютно нормальний процес. Він пояснив, що так було під час Першої та Другої світових війн.

Зараз дивляться

– У всіх європейських країнах просто обов’язково. Навіть було соромно, якщо в одній родині ти належиш умовно до влади в цій країні і в твоїй родині ніхто не воює за цю країну, то таке навіть не вкладалося в голові. Дійсно, чому тоді мають всі інші, якщо ти цього не робиш? Тому це обов’язковий приклад, який вони мали б показувати, – наголосив він.

Максим Жорін вважає, що марно закликати до усвідомленого рішення, тому що навряд чи з них хтось це зробить. Проте він пропонує піти іншим шляхом та визначити, хто не приносить користь на своїй посаді.

– Але можна піти іншим шляхом і визначити тих, хто не є абсолютно корисним на своїх місцях. Я вважаю, що сьогодні навіть у Верховній Раді інколи вже мені соромно дивитися на те, чим займаються окремі депутати. Це реально перетворюється в цирк. Українці дивляться як на якесь шоу для слаборозвинутих. Це точно не те, чим вони можуть займатися, – вважає заступник командира 3 ОШБр.

Фото: Максим Жорін

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