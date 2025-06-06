Нічна атака України 6 червня: РФ запустила 407 дронів та 45 ракет
Вночі та вранці 6 червня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні з використанням 452-х засобів повітряного нападу – дронів та ракет різного типу, 406 із них знищено.
У Повітряних силах ЗСУ її назвали однією з найбільших за весь час повномасштабної війни.
Як повідомив президент України Володимир Зеленський, внаслідок сьогоднішньої нічної атаки загинули троє людей, ще 49 – поранено, проте їх кількість може збільшитися.
Нічна атака на Україну: як відпрацювала ППО
Під час масованого удару по України армія РФ використала загалом 407 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.
Окупани запускали дрони із напрямків Курська, Орла, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.
Які ракети використав ворог для обстрілу:
- 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із Курської та Воронезької облатей РФ);
- 36 крилатих ракет Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС/Ту-160МС із повітряного простору Саратовської області, над Каспійським морем;
- 2 крилаті ракети Іскандер-К із району Джанкоя у ТОТ Криму;
- 1 протирадіолокаційну ракета Х-31П із літака тактичної авіації над акваторією Чорного моря.
У Повітряних силах станом на 10:00 підтвердили знешкодження 406 засобів повітряного нападу противника:
- 199 БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 169 – локаційно втрачені або подавлені РЕБ;
4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, ще дві – не досягли цілей (локаційно втрачені);
- 30 крилатих ракет Х-101;
- 2 крилаті ракети Іскандер-К.
Водночас зафіксовано влучання у 13 локаціях, падіння уламків збитих цілей у 19 локаціях.
Атака на Київ та область
Внаслідок комбінованої атаки на Київ із застосуванням балістики та ударних дронів загинуло троє рятувальників ДСНС, ще 9 дістали поранення.
Загалом постраждали 20 осіб, зокрема одна дитина.
Найбільші руйнування зафіксовано у Соломʼянському районі, де сталася пожежа у нежитловій зоні на площі близько 500 кв. м, а також на 11-му поверсі 16-поверхового житлового будинку.
У Дарницькому районі уламки збитих цілей впали на дитячий майданчик та відкриту територію, у Голосіївському – пошкодили заклад освіти та складські приміщення, спалахнула пожежа в гаражному кооперативі.
Крім того, у Дніпровському районі зруйновано АЗС та пошкоджено колії метро між станціями Дарниця та Лівобережна, у дворі житлової будівлі виявили уламки.
На території Київської області під час масованої атаки БпЛА, крилатими та балістичними ракетами постраждалих серед населення немає, влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.
Водночас у Броварському районі пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди, у Бучанському – два приватних будинки і ще один у Бориспільському. Там вибиті вікна та двері, понівечено покрівлі.
За ніч ППО збила над регіоном 33 ворожих дрони.
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