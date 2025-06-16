Профільний комітет ВР підтримав законопроєкт про реєстр військовослужбовців

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому законопроєкт № 12066, який передбачає створення електронного реєстру військовослужбовців.

Про це повідомила у мережі Х заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Рада підтримала запуск реєстру військовослужбовців

За її словами, впровадження реєстру дозволить забезпечити точну і своєчасну інформацію про особовий склад, формувати аналітику щодо кадрового резерву в реальному часі та знизити вплив людського фактора на керівні процеси.

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Черногоренко зазначила, що реєстр працюватиме в Україні під повним контролем Центру реагування на кіберінциденти.

– Це не просто технічне рішення – ми створюємо екосистему сервісів для військових, яка дасть змогу оперативно закривати потреби без черг, довідок і паперової тяганини завдяки взаємодії через унікальний військовий ідентифікатор MIL-ID, – заявила Черногоренко.

Вона подякувала Комітету з питань національної безпеки та оборони за довіру та фахову підтримку.

Нагадаємо, Верховна Рада вже підтримувала законопроєкт у другому читанні 18 грудня 2024 року. Однак президент Володимир Зеленський наклав на нього вето.

Причина – спірне положення про внесення до реєстру персональних даних військовослужбовців СБУ та розвідки, які належать до державної таємниці.

Після зауважень глави держави документ був доопрацьований, і у фінальній редакції до електронного реєстру вноситиметься лише інформація про військових Збройних сил та Державної спеціальної служби транспорту.

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