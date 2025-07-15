Чи дозволено в Україні подвійне громадянство у 2025 році

Президент Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство, який раніше був ухвалений Верховною Радою. У своїй заяві він подякував народним депутатам за підтримку цієї ініціативи.

Зеленський наголосив, що цей закон дозволить юридично об’єднати мільйони українців, які живуть у різних куточках світу, а також іноземців, які тісно пов’язали своє життя з Україною.

Чи дозволено в Україні подвійне громадянство, що відомо про подвійне громадянство у 2025 році — на Фактах ICTV.

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Множинне громадянство: що відомо про ухвалення закону

Новий закон передбачає, що українці можуть мати множинне громадянство з державами, які входять до Європейського Союзу або які запровадили санкції проти Росії. Як пояснює юрист Андрій Шабельніков, головним критерієм для списку дружніх країн є саме членство в ЄС та чітка позиція щодо засудження агресії РФ. Юристка Єлизавета Мазур додає, що такі обмеження покликані не лише врегулювати статус громадян, а й захистити національну безпеку України.

Серед важливих нововведень – обов’язок громадян України повідомляти державні органи про отримання іншого громадянства. Приховування цього факту може призвести до обмежень, наприклад, у праві обіймати державні посади чи брати участь у виборах.

Ще одним ключовим моментом стало уточнення умов припинення українського громадянства. Зокрема, тепер українці не втратять його автоматично при отриманні паспорта іншої країни, що особливо актуально для мешканців тимчасово окупованих територій.

Закон також спрощує процедуру набуття громадянства для етнічних українців та іноземців, які мають українське коріння. Вони зможуть отримати паспорт без обов’язкового складання іспитів одразу після отримання документів, проте зобов’язані скласти їх у визначений термін.

Юристи наголошують, що закон відкриває нові можливості для тих, хто воює за Україну, іноземців, які проживають тут понад п’ять років, та дітей, народжених за кордоном. Вони зможуть мати українське громадянство разом із громадянством країни народження, що полегшить міжнародну мобільність та збереження зв’язку з Україною.

Подвійне громадянство в Україні: дозволено чи ні

В Україні інститут громадянства регулюється законом України Про громадянство України № 2235-III від 18 січня 2001 року та Європейською конвенцією про громадянство, що була ратифікована Верховною Радою України 20 вересня 2006 року.

Незважаючи на те, що в цьому документі зафіксовано принцип єдиного громадянства, у ньому відсутня норма про недопустимість випадків множинного громадянства. Отже, закон не забороняє подвійне громадянство, а лише не визнає його. Тобто, за наявності в громадянина України громадянства іншої держави до нього застосовуються закони, як і до решти громадян України.

Принцип єдиного громадянства не допускає існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Тобто забороняється запроваджувати громадянства певних областей чи міст. Наприклад, Харківської, Львівської, Полтавської областей або, наприклад, міста Київ.

Проте, згідно із законом України Про громадянство України, не виключається набуття українцями громадянства інших держав. Тобто, якщо громадянин України набув громадянство іншої держави або держав, то він не позбавляється українського громадянства й у правових відносинах з Україною надалі визнається лише громадянином України.

Чи узгоджується множинне громадянство з Конституцією України

Про те, що множинне громадянство не суперечить Конституції України, розповіла юристка Єлизавета Мазур. Вона пояснила, що стаття 4 Основного закону, де йдеться про єдине громадянство, не означає прямої заборони на наявність кількох паспортів.

За її словами, поняття “єдине громадянство” у Конституції слід розуміти як юридичний підхід: держава не визнає інші громадянства у межах своєї правової системи. Це означає, що громадянин України, навіть якщо має ще один паспорт іншої країни, на території України залишається виключно громадянином України, із відповідними правами та обов’язками.

Таким чином, закон про множинне громадянство, який передбачає інформування держави про наявність іншого громадянства, не порушує Конституцію, а навпаки – враховує її вимоги, наголошує юристка.

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