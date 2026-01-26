Закон 4502-ІХ, що вступив у дію 16 січня, легалізував в Україні множинне громадянство. Відтепер українці можуть законно набувати підданство інших країн із переліку, затвердженого Кабміном.

Згідно з цим законом, можливість мати кілька громадянств залежатиме від того, чи належить інша держава до спеціального переліку, який сформований Кабінетом міністрів.

В яких країнах множинне громадянство та що воно означає – читайте в матеріалі.

Множинне громадянство: що відомо

Множинне громадянство – це такий статус громадянства, завдяки якому особа послідовно визнається громадянином (або громадянкою) двох або більше країн за законами цих країн.

Хоча множинне громадянство дає низку преференцій його набувачам, при множинному громадянстві можливі колізії законодавства, наприклад у виконанні військового та інших обов’язків згідно із законодавством тих чи тих країн.

Подвійне громадянство – це громадянство двох країн, визнане обома цими країнами. Тобто множинним громадянством називають можливість бути громадянином більше ніж двох країн, визнану всіма цими країнами.

В яких країнах множинне громадянство: перелік

На сьогодні можливість скористатися подвійним або множинним громадянством мають понад 130 країн світу. Подвійне чи множинне громадянство має низку своїх переваг. Наприклад:

захист від політичної, економічної та соціальної нестабільності у країні постійного проживання;

можливість безвізового в’їзду до багатьох країн світу;

можливість працювати й вести власний бізнес в іншій країні тощо.

Серед таких країн є США та Канада, а також низка європейських країн: Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Угорщина, Латвія, Литва, Люксембург, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, Ватикан.

