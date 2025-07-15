Разрешено ли в Украине двойное гражданство в 2025 году

Президент Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве, который ранее был принят Верховной Радой. В своем заявлении он поблагодарил народных депутатов за поддержку этой инициативы.

Зеленский отметил, что этот закон позволит юридически объединить миллионы украинцев, которые живут в разных уголках мира, а также иностранцев, которые тесно связали свою жизнь с Украиной.

Разрешено ли в Украине двойное гражданство, что известно о двойном гражданстве в 2025 году — на Фактах ICTV.

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Множественное гражданство: что известно о принятии закона

Новый закон предусматривает, что украинцы могут иметь множественное гражданство с государствами, которые входят в Европейский Союз или которые ввели санкции против России. Как объясняет юрист Андрей Шабельников, главным критерием для списка дружественных стран является именно членство в ЕС и четкая позиция по осуждению агрессии РФ. Юрист Елизавета Мазур добавляет, что такие ограничения призваны не только урегулировать статус граждан, но и защитить национальную безопасность Украины.

Среди важных нововведений — обязанность граждан Украины сообщать государственные органы о получении другого гражданства. Сокрытие этого факта может привести к ограничениям, например, в праве занимать государственные должности или участвовать в выборах.

Еще одним ключевым моментом стало уточнение условий прекращения украинского гражданства. В частности, теперь украинцы не потеряют его автоматически при получении паспорта другой страны, что особенно актуально для жителей временно оккупированных территорий.

Закон также упрощает процедуру получения гражданства для этнических украинцев и иностранцев, которые имеют украинские корни. Они смогут получить паспорт без обязательной сдачи экзаменов сразу после получения документов, однако обязаны сдать их в определенный срок.

Юристы отмечают, что закон открывает новые возможности для тех, кто воюет за Украину, иностранцев, проживающих здесь более пяти лет, и детей, рожденных за рубежом. Они смогут иметь украинское гражданство вместе с гражданством страны рождения, что облегчит международную мобильность и сохранение связи с Украиной.

Двойное гражданство в Украине: разрешено или нет

В Украине институт гражданства регулируется законом Украины О гражданстве Украины № 2235-III от 18 января 2001 года и Европейской конвенцией о гражданстве, которая была ратифицирована Верховной Радой Украины 20 сентября 2006 года.

Несмотря на то, что в этом документе зафиксирован принцип единого гражданства, в нем отсутствует норма о недопустимости случаев множественного гражданства. Следовательно, закон не запрещает двойное гражданство, а лишь не признает его. То есть, при наличии у гражданина Украины гражданства другого государства к нему применяются законы, как и к остальным гражданам Украины.

Принцип единого гражданства не допускает существования гражданства административно-территориальных единиц Украины. То есть запрещается вводить гражданства определенных областей или городов. Например, Харьковской, Львовской, Полтавской областей или, например, города Киев.

Однако, согласно закону Украины О гражданстве Украины, не исключается приобретение украинцами гражданства других государств. То есть, если гражданин Украины приобрел гражданство другого государства или государств, то он не лишается украинского гражданства и в правовых отношениях с Украиной в дальнейшем признается только гражданином Украины.

Согласуется ли множественное гражданство с Конституцией Украины

О том, что множественное гражданство не противоречит Конституции Украины, рассказала юрист Елизавета Мазур. Она пояснила, что статья 4 Основного закона, где говорится о едином гражданстве, не означает прямого запрета на наличие нескольких паспортов.

По ее словам, понятие “единое гражданство” в Конституции следует понимать как юридический подход: государство не признает другие гражданства в рамках своей правовой системы. Это означает, что гражданин Украины, даже если имеет еще один паспорт другой страны, на территории Украины остается исключительно гражданином Украины, с соответствующими правами и обязанностями.

Таким образом, закон о множественном гражданстве, который предусматривает информирование государства о наличии другого гражданства, не нарушает Конституцию, а наоборот — учитывает ее требования, отмечает юрист.

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