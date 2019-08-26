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Факти / Надзвичайні події

Дівчину на матраці віднесло на кілометр в Азовське море

На Херсонщині врятували дівчину, яку на надувному матраці віднесло хвилями на кілометр від узбережжя Азовського моря.

Дівчину на матраці віднесло на кілометр в Азовське море

На Херсонщині дівчину на надувному матраці віднесло хвилями на кілометр від узбережжя Азовського моря. Подія сталася на воді біля села Генічеська Гірка.

Дівчину врятували поліцейські, які проводили перевірку правопорядку і почули крики про допомогу.

У поліції розповіли, що жінка вже майже повністю виснажилася і, попри всі спроби гребти в сторону пляжу, хвилі відносили її все далі у море.

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Поліцейські підняли дівчину на борт службового катеру та повернули на берег.

Нагадаємо, на Одещині рятувальники знайшли загиблого хлопця, якого віднесло у море в місці несанкціонованого купання.

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