Матрас отнесло на 700 м. В Бердянске спасли трех детей и взрослого в открытом море

23-летнего парня и трех детей 10, 13 и 15 лет унесло на резиновой матрасе в открытое море в районе пляжа Малибу города Бердянск Запорожской области.
Отдыхающих нашли на расстоянии примерно 700 м от берега спасатели КП Бердянского городского совета.
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— Все спасены являются жителями Бердянска. Во время купания на резиновом матрасе их унесло в открытое море, — говорится в сообщении.
В медицинской помощи спасенные не нуждались.
Безопасность на море
Министерство здравоохранения не запрещает купание в морях и реках из-за эпидемии коронавируса.
Специалисты подтвердили, что морская соль и ультрафиолетовое излучение уничтожает возбудитель коронавируса.
В то же время нужно быть осторожным и соблюдать правила безопасности:
- не находиться на солнце без шляпы;
- в море не заплывать за ограничительные знаки.
В случае ухудшения самочувствия — идти в прохладное место. При появлении тошноты и рвоты — обратиться к врачу.