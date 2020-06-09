PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Матрас отнесло на 700 м. В Бердянске спасли трех детей и взрослого в открытом море

23-летнего парня и трех детей 10, 13 и 15 лет унесло на резиновой матрасе в открытое море в районе пляжа Малибу города Бердянск Запорожской области.

Отдыхающих нашли на расстоянии примерно 700 м от берега спасатели КП Бердянского городского совета.

Читайте: Девушку на матрасе унесло на километр в Азовское море

— Все спасены являются жителями Бердянска. Во время купания на резиновом матрасе их унесло в открытое море, — говорится в сообщении.

В медицинской помощи спасенные не нуждались.

Безопасность на море

Министерство здравоохранения не запрещает купание в морях и реках из-за эпидемии коронавируса.

Специалисты подтвердили, что морская соль и ультрафиолетовое излучение уничтожает возбудитель коронавируса.

В то же время нужно быть осторожным и соблюдать правила безопасности:

  • не находиться на солнце без шляпы;
  • в море не заплывать за ограничительные знаки.

В случае ухудшения самочувствия — идти в прохладное место. При появлении тошноты и рвоты — обратиться к врачу.

Источник: ГСЧС

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка