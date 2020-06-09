Матрас отнесло на 700 м. В Бердянске спасли трех детей и взрослого в открытом море

23-летнего парня и трех детей 10, 13 и 15 лет унесло на резиновой матрасе в открытое море в районе пляжа Малибу города Бердянск Запорожской области.

Отдыхающих нашли на расстоянии примерно 700 м от берега спасатели КП Бердянского городского совета.

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— Все спасены являются жителями Бердянска. Во время купания на резиновом матрасе их унесло в открытое море, — говорится в сообщении.

В медицинской помощи спасенные не нуждались.

Безопасность на море

Министерство здравоохранения не запрещает купание в морях и реках из-за эпидемии коронавируса.

Специалисты подтвердили, что морская соль и ультрафиолетовое излучение уничтожает возбудитель коронавируса.

В то же время нужно быть осторожным и соблюдать правила безопасности:

не находиться на солнце без шляпы;

в море не заплывать за ограничительные знаки.

В случае ухудшения самочувствия — идти в прохладное место. При появлении тошноты и рвоты — обратиться к врачу.